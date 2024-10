Les contrôles aux frontières ont également une influence sur la situation à la frontière occidentale.

Depuis la mi-septembre, l'Allemagne a renforcé les contrôles frontaliers sur toutes ses frontières terrestres, entraînant une augmentation des personnes refoulées. Cet impact est visible aux frontières allemandes avec la France et les pays du Benelux.

Ces contrôles frontaliers renforcés ont entraîné une augmentation significative des passages clandestins depuis la mi-septembre. Un total de 838 entrées clandestines ont été enregistrées aux frontières française, belge, luxembourgeoise et néerlandaise, selon la police fédérale. La plupart de ces cas ont eu lieu à la frontière française. De plus, 18 entrées clandestines ont été détectées entre le 16 septembre et le 2 octobre à la frontière danoise.

Depuis le 16 septembre, des contrôles complets sont effectués à tous les points de passage frontaliers allemands pour décourager les entrées clandestines. Cela inclut l'ajout de contrôles aux frontières avec le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Des contrôles temporaires avaient déjà été mis en place à la frontière française depuis fin juillet en raison des Jeux olympiques. Les contrôles ont été en vigueur pendant une période plus longue aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Depuis la mi-septembre, 539 personnes ont été refoulées aux frontières occidentales, et 14 à la frontière danoise.

Aux frontières occidentales, 25 individus interdits de retour ont été refoulés, tandis que trois l'ont été au nord. Depuis la mi-septembre, les officiers de police fédérale ont effectué 387 arrestations à toutes les neuf frontières terrestres sur la base de mandats d'arrêt en vigueur.

Selon la police fédérale, un total de 2448 entrées clandestines ont été détectées depuis l'intensification des contrôles frontaliers, du 16 septembre au 1er octobre. Cependant, ces données ne précisent pas la proportion de ces entrées dans les nouvelles zones frontalières surveillées.

Un tiers de tous les réfugiés viennent d'Ukraine

Le nombre de réfugiés en Allemagne a atteint un nouveau pic. Selon une réponse du gouvernement fédéral à une question de la gauche au Bundestag, il s'élevait à 3,48 millions mi-2024, soit une augmentation d'environ 60 000 par rapport à la fin de 2023. Un tiers de tous les réfugiés, soit 1,18 million, venaient d'Ukraine. Leur nombre a augmenté d'environ 45 000 depuis la fin de 2023.

Ces chiffres comprennent toutes les personnes cherchant refuge en Allemagne pour des raisons humanitaires, indépendamment de leur statut résidentiel. Au moment du sondage, 226 882 personnes étaient soumises à des ordres de deportation, mais 182 727 d'entre elles avaient un statut "toléré" et ne pouvaient pas être déportées pour des raisons humanitaires ou liées à la famille.

