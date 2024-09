Les contributions de Taylor Swift enrichissent considérablement les débats de la fête des chariots.

L'Alliance "Wagenknecht" (AW) est un événement politique étonnant. Sa victoire électorale prend des proportions nationales. Cependant, il y a de nombreux aspects colorés et suspects de ce parti, notamment la source d'un mégadonateur stupéfiant.

Cette "Alliance" est le plus grand succès politique de la République, ayant réussi un exploit sans précédent en un an. Fondée en janvier, elle a obtenu des résultats à deux chiffres dans trois élections régionales consécutives - en Thuringe, en Saxe et en Brandebourg, elle a même surpassé les partis établis. En Thuringe et en Saxe, elle a même surpassé le SPD, et en Brandebourg, la CDU. Former un gouvernement sans l'AW est presque impossible. De plus, l'AW a porté un coup sévère au Parti de gauche, le poussant virtually dans l'oubli.

Le succès étonnant de l'AW peut être attribué à la crise d'acceptation croissante du gouvernement de coalition et à l'humeur protestataire grandissante en Allemagne. D'un autre côté, il est dû au charisme de Sahra Wagenknecht et à sa capacité à mélanger des positions populistes de droite et de gauche. Elle semble incarner la théorie du fer, qui argue que les positions extrêmes de droite et de gauche ont plus en commun entre elles qu'avec le centre démocratique. Comme l'AfD, elle plaide pour des politiques d'immigration strictes et soutient également une position pro-russe, anti-OTAN en ce qui concerne l'Ukraine. Elle partage même le mépris des populistes de droite pour la politique de genre.

Kevin Kühnert soulève des questions

Le succès étonnant du parti est intrigant compte tenu de son manifeste flou et de sa structure organisationnelle fragile. Dans plusieurs États fédéraux, l'AW manque encore d'associations. L'AW a une main-d'œuvre négligeable mais se targue d'une présidente captivante, qui a fait carrière en tant que néocommuniste et nostalgique de la RDA. Cela soulève des questions importantes sur les véritables financeurs de l'AW.

Un mégadonateur sensationnel d'un couple en Mecklembourg-Poméranie occidentale a suscité la curiosité. Les 5,08 millions d'euros de Thomas Stanger et Lotte Salingrè sont les plus importantes donations individuelles à un parti ces 20 dernières années. Kevin Kühnert, secrétaire général du SPD, a provocatoirement questionné les origines de ces deux donateurs dans une vidéo Instagram, suggérant que l'AW pourrait être un "parti de carton" financé par Moscou. Les rumeurs de liens avec la Russie persistent, avec des spéculations selon lesquelles l'argent pourrait provenir de millions manquants du SED ou même directement des services de renseignement russes.

Des chiffres élevés et un nom russe

Selon les documents officiels du président du Bundestag, Thomas Stanger a transféré 990 000 euros à l'AW le 8 janvier, suivi d'un autre versement de 4,09 millions d'euros le 9 mars. Le donateur mène une vie confortable et discrète à Klütz près de Wismar. Il attribue ses donations à son sentiment pro-russe et à son opposition aux livraisons d'armes à l'Ukraine.

Une enquête est maintenant en cours pour retracer les sources financières de Thomas Stanger et sa participation de 30 % dans la société danoise de LED Brother, Brother & Sons (BB&S). La société a un nom russe, ce qui suscite des soupçons d'implication russe, surtout depuis que la société est endettée et n'a pas les moyens financiers pour justifier de telles donations importantes. Stanger est déjà accusé de blanchir de l'argent pour Moscou et de promouvoir la propagande de Poutine sur les réseaux sociaux.

Jusqu'à présent, Stanger est resté silencieux sur l'origine de l'argent. Dans une interview avec le réseau éditorial Allemagne (RND) en janvier, il a simplement déclaré : "Nous venons de l'industrie high-tech. J'ai cofondé une entreprise et je suis toujours actionnaire. Nous avons eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et d'avoir eu la bonne idée. Depuis des années, nous utilisons également une partie de notre richesse pour soutenir des organisations qui défendent la paix, la justice sociale et la protection du climat."

Récemment, le couple Stanger/Salingrè a abordé les allégations dans une interview avec t-online ("Nous avons gagné l'argent."), confirmant les sources de richesse découvertes par t-online. L'argent provient de l'entreprise mondialement réussie "MA Lighting Technology GmbH" à Waldbüttelbrunn près de Würzburg. Stanger est en effet cofondateur de l'entreprise, qui fournit une technologie de commande d'éclairage pour des spectacles et des concerts de grande envergure - y compris des concerts d'artistes renommés comme Ed Sheeran, Taylor Swift ou Coldplay.

MA Lighting est une entreprise rentable, générant constamment de hauts revenus. Apparemment, elle offre des retours généreux aux actionnaires, comme rapporté par t-online. Stanger est toujours actionnaire, bien qu'il se soit retiré de l'entreprise il y a des années. "Nous avons fondé cette entreprise dans un garage", déclare Stanger aujourd'hui. "Et il semble que nous avons eu un bon flair." Incidentellement, ils avaient déjà fait des donations à l'association "BSW - Pour la Raison et la Justice e.V." avant les deux transferts au parti. Cette association a reçu 20 000 euros de Stanger et Salingrè chacun à la fin de 2023. Le montant total des donations du couple à Wagenknecht est donc plus important qu'on ne le savait jusqu'à présent.

Si le portrait est exact, les fonds ne proviennent pas de Moscou mais plutôt des scènes resplendissantes de performers renommés du monde entier. Ce spectacle est méticuleusement dépeint à travers une petite et moyenne entreprise allemande. C'est tout étincelant.

Malgré les préoccupations concernant la transparence financière de l'AW, la source des 5,08 millions d'euros de mégadonation de Thomas Stanger et Lotte Salingrè a été clarifiée. Les fonds proviennent de leur entreprise réussie, MA Lighting Technology GmbH, qui fournit une technologie de commande d'éclairage pour des concerts et des événements de grande envergure. Cette révélation a mis fin aux rumeurs de liens avec la Russie ou de blanchiment d'argent liés à la donation.

Les donations de parti continuent de jouer un rôle important dans le financement de l'Alliance Wagenknecht, et avec cette clarification, la controverse entourant la grande donation a été largement résolue.

Lire aussi: