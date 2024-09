Les contrats périmés de l'Alliance ne présentent, selon le BGH, aucun inconvénient important.

La Cour suprême de justice (BGH) a récemment validé la pratique d'Allianz consistant à allouer les fonds excédentaires d'une tarification d'assurance retraite aux assurés, rejetant les allégations de traitement injuste envers les contrats plus anciens. Les allégations, initialement formulées par le Centre de conseil aux consommateurs de Hambourg (VZHH), ont été un sujet de contestation pendant plus de six ans.

Les juges de la BGH ont jugé que la pratique d'Allianz consistant à répartir les fonds excédentaires en fonction du taux d'intérêt de chaque contrat n'est pas défavorable aux contrats plus anciens avec des taux d'intérêt supérieurs à 2017 (Affaire No.: IV ZR 436/22). Selon leur jugement, cela est conforme aux lois réglementaires.

En revanche, le VZHH a argumenté que les assurés ayant souscrit des contrats entre 1994 et 2016 ont reçu une part plus faible des excédents par rapport à ceux qui ont rejoint le groupe après 2017. Ce groupe a été plus affecté car ses contrats ont été désignés à une proportion de participation aux excédents plus faible en raison de leurs taux d'intérêt plus élevés.

Cependant, la BGH a considéré que l'approche de la compagnie était légitime. Elle n'a pas accepté l'allégation du VZHH selon laquelle ces pratiques favorisent éthiquement les contrats plus récents aux dépens des plus anciens.

Pas de jugement favorable pour les consommateurs

"La répartition par Allianz des fonds excédentaires à ses assurés de l'assurance retraite est déséquilibrée, au détriment des clients qui ont souscrit leurs contrats entre 1994 et 2016", a affirmé Sandra Klug du VZHH. Le jugement de la BGH, selon elle, confirme cette injustice, car les clients ayant des contrats plus anciens continuent d'être affectés par une participation aux excédents plus faible que ceux ayant des contrats plus récents. Par conséquent, selon Klug, les contrats plus récents bénéficient artificiellement d'un avantage.

Les procédures engagées par le VZHH ont duré six ans. Dans le verdict initial, le tribunal régional (LG) de Stuttgart a partiellement admis le recours du Centre de conseil aux consommateurs, mais l'a rejeté en ce qui concerne la participation aux excédents (LG Stuttgart - Décision du 26 mars 2020 - 11 O 214/18). Par la suite, la Cour suprême de justice de Stuttgart (OLG) a infirmé la décision concernant la participation aux excédents dans son jugement du 3 février 2022 (2 U 117/20). Finalement, les parties ont déposé un appel suite à la décision de l'OLG.

De plus, le VZHH a également contesté la validité de diverses dispositions dans les conditions générales d'assurance, les feuilles d'informations sur les produits et les informations sur l'assurance. Malheureusement, la BGH n'a pas rendu de jugement en faveur des consommateurs sur ce point non plus.

