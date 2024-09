Les constructeurs automobiles européens qualifient le passage aux véhicules électriques d'échec

La Fédération des Constructeurs Automobiles (ACEA) suggère que la rapide électrification du secteur automobile est actuellement irréaliste en raison de la baisse des ventes de véhicules électriques et des conditions insuffisantes, et plaide pour des réglementations sur les émissions de CO2 moins strictes. Tous les acteurs du secteur ne partagent pas cette opinion.

Les principaux acteurs de la production automobile en Europe tirent la sonnette d'alarme : compte tenu de la baisse des ventes de véhicules électriques et des conditions insuffisantes, ACEA considère que l'échéance actuelle pour que les fabricants passent complètement à la mobilité électrique est irréaliste. Ils appellent les décideurs politiques à intervenir : selon le groupe, des "mesures d'urgence" de la part de la Commission européenne sont nécessaires pour assouplir les objectifs climatiques et éviter la faillite du secteur. En 2025, de nouvelles limites d'émissions de CO2 seront instaurées dans l'UE. En moyenne, les flottes ne seront autorisées à émettre que 93,6 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Cependant, peu de fabricants semblent capables de respecter ces critères. Ils risquent de payer des amendes exorbitantes ou de réduire la production de véhicules à moteur à combustion interne pour satisfaire les objectifs de CO2. Par conséquent, la politique devrait accorder plus de temps.

Des millions d'emplois pourraient être en danger

En réalité, la prochaine réévaluation des limites d'émissions de flotte pour les voitures et les camions est prévue pour 2026 et 2027. Cependant, ACEA plaide pour que l'évaluation soit avancée et que le secteur automobile soit pris en compte à court terme. L'association représente 15 des plus grands fabricants européens, tels que Volkswagen, Daimler et BMW, qui luttent tous pour faciliter la transition électrique et respecter les exigences.

Le marché des véhicules électriques est actuellement en baisse. Selon ACEA, les ventes de voitures neuves ont baissé de 18,3 % en glissement annuel en août, et la demande de véhicules électriques a chuté de 44 %. En Allemagne, les immatriculations de nouveaux véhicules électriques ont même chuté de près de 70 %. En France, le deuxième plus grand marché européen, la baisse a été d'environ 33 %. Si la tendance négative se poursuit, il est peu probable que les nouvelles limites d'émissions soient respectées l'année prochaine.

Pour ACEA, la faute incombe aux éléments extérieurs au secteur lui-même : "Les autres éléments critiques nécessaires pour cette transformation système ne sont pas en place." Il y a pénurie d'infrastructure de recharge, de prix de l'électricité raisonnables, d'incitations à l'achat et à la fiscalité, et d'une chaîne d'approvisionnement en batteries et en matières premières fiable. La croissance économique et la confiance des clients dans la technologie n'ont pas suffisamment mûri.

Le secteur automobile est confronté à des crises imminentes : "Les réglementations existantes ne tiennent pas compte du changement fondamental du climat géopolitique et économique des dernières années", affirme le groupe de lobbying. Un document circule dans l'industrie, plaidant pour que les nouvelles limites d'émissions de CO2 soient reportées de deux ans, comme Recently advocated by VW Supervisory Board Chairman Hans Dieter Pötsch. Sinon, jusqu'à huit usines pourraient fermer et des millions d'emplois pourraient être perdus.

Dans ce contexte, Volkswagen et d'autres avaient jusqu'en 2019 pour mettre en œuvre les réglementations plus strictes. Tous ne partagent pas la vision apocalyptique d'ACEA. Par exemple, le deuxième plus grand constructeur automobile d'Europe, Stellantis, issu de la fusion de Fiat Chrysler et de PSA et incluant Opel, ne considère pas la situation comme aussi désespérée. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré la semaine dernière : "Il serait absurde de changer les règles maintenant. Tout le monde connaissait les règles depuis longtemps, tout le monde avait eu le temps de se préparer, et maintenant il est temps de courir."

Stellantis a fait d'importants investissements pour augmenter la capacité des véhicules électriques. En fait, en raison de la résistance aux réglementations sur les émissions de CO2 plus strictes, l'entreprise a même quitté le groupe de lobbying ACEA à la fin de l'année 2022. Stellantis est également confronté à une concurrence peu coûteuse en provenance de Chine et à la suppression de la subvention pour les véhicules électriques à la fin de l'année dernière, ce qui entrave la croissance sur le marché des VE. Cependant, contrairement à de nombreux autres géants de l'automobile, Stellantis a déjà subi les coupes douloureuses qui pourraient encore se produire à Wolfsburg et ailleurs. Depuis 2021, Stellantis a réduit son effectif européen de 20 000 emplois, principalement grâce à des paquets de départ. Tavares a reconnu mardi qu'ils avaient pris de nombreuses décisions impopulaires dans le passé, mais la seule raison de le faire était "pour éviter de finir comme Volkswagen".

