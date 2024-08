- Les consommateurs dépensent moins en jeux informatiques

Pour la première fois depuis longtemps, les consommateurs allemands ont dépensé moins d'argent en jeux vidéo et en matériel informatique associé. Au cours des six premiers mois de 2024, les ventes de jeux en Allemagne ont totalisé environ 4,3 milliards d'euros, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, selon l'association professionnelle Game, qui cite des données des cabinets d'études de marché GfK et data.ai.

Les statistiques de l'association remontent à 2014, et il n'y a pas eu de baisse depuis. La dernière fois que l'industrie en croissance a connu une baisse des ventes, c'était il y a plus de dix ans.

Moins de jeux blockbusters lors des six premiers mois de 2024

La demande de matériel - y compris les consoles, les PC de jeu et les accessoires - a Significativement diminué. Dans cette catégorie, les ventes ont chuté de 18 % à 1,18 milliard d'euros. En Allemagne, les ventes de jeux lors des six premiers mois de 2024 ont totalisé 2,59 milliards d'euros, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Cependant, les services de jeu en ligne, essentiels pour le jeu connecté, ont continué de augmenter fortement, avec une augmentation de 25 % à 0,52 milliard d'euros.

Une des raisons de ce développement récent est une période de comparaison forte : lors des six premiers mois de 2023, de nombreux jeux blockbusters ont été sortis, pour lesquels les fans étaient prêts à payer beaucoup. Lors des six premiers mois de 2024, moins de jeux blockbusters ont été sortis. "Nous avons une baisse de croissance", déclare le PDG de l'association Felix Falk. Cependant, il est optimiste quant à une reprise prochaine : "Le marché des jeux ne restera pas en decline longtemps."

