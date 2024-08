Les conservateurs sont en colère après le départ de Thatcher.

L'image de Margaret Thatcher à Downing Street, au numéro 10, a récemment suscité l'émoi parmi les partisans tories. Selon "The Telegraph" et "The Daily Mail", le portrait de l'ancienne Première ministre britannique (1979-1990), surnommée la "Dame de fer", a disparu de son emplacement. Le tableau, auparavant accroché dans la salle Thatcher, était un point de repère pour ses partisans, même plus d'une décennie après son décès, en raison de son approche intransigeante des politiques sociales.

Le biographe de Keir Starmer, Tom Baldwin, a laissé entendre que le Premier ministre actuel était à l'origine de la disparition du tableau doré, comme le rapporte "The Guardian" en se basant sur des sources de "Number 10". Starmer avait précédemment exprimé son intention de retirer le portrait.

Cette décision a suscité la désapprobation de l'ancienne Secrétaire d'État à l'Intérieur Priti Patel et de l'ancien ministre conservateur John Redwood, qui ont critiqué Starmer pour sa priorité aux changements cosmétiques plutôt qu'au service du pays. Patel, candidate à la direction du Parti conservateur, a commenté : "Il est clair que sa priorité n'est pas de servir le pays, mais simplement de s'amuser avec les portraits et de se cacher derrière les anciens dirigeants conservateurs." Redwood a estimé que les politiques de Starmer étaient préjudiciables au pays.

L'œuvre a été commandée par Brown

Le tableau, créé par l'artiste Richard Stone, représente Thatcher en 1982, symbolisant sa victoire sur l'Argentine lors de la guerre des Malouines. L'ancien Premier ministre et social-démocrate Gordon Brown, comme Starmer, a commandé l'œuvre en 2009 et l'a installée à Downing Street. Les frais de 100 000 £ (environ 200 000 € aujourd'hui) ont été pris en charge par un donateur anonyme.

La Secrétaire d'État d'Édimbourg Jacqui Smith a défendu la place du portrait à Downing Street, déclarant que Starmer était plus préoccupé par la résolution des problèmes du pays que par le déplacement des portraits. Smith a déclaré à LBC : "Le Premier ministre est probablement plus intéressé par la résolution des problèmes pour assurer le bon fonctionnement du pays que par la question de l'emplacement des portraits."

