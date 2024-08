Les conservateurs ne sont pas en mesure de participer au défilé de la fierté de Leipzig.

À leur arrivée à Leipzig, ils ont immédiatement manifesté un comportement hostile et rebelle : les forces de l'ordre sont intervenues et ont empêché la réunion de plusieurs centaines de néo-nazis avant même qu'elle ne commence. Le Christopher Street Day local, événement LGBTQ+ connu dans la ville, s'est déroulé sans heurts et dans le calme au centre-ville. Les autorités ont réagi suite aux incidents de Bautzen.

Moins d'une semaine après que des groupes d'extrême droite aient organisé une manifestation lors du Christopher Street Day à Bautzen, plus de 30 000 personnes ont célébré avec enthousiasme et joie un Christopher Street Day harmonieux à Leipzig. Selon les statistiques de la police, environ 19 000 personnes ont participé au défilé à la tombée de la nuit.

Une manifestation d'extrême droite prévue a été empêchée dans l'après-midi ; l'organisateur a annulé l'événement après plusieurs infractions à la loi et aux règlements d'assemblée. Trois contre-manifestations contre les extrémistes de droite, composées de plusieurs centaines de personnes chacune, se sont déroulées sans incident.

D'après les rapports de police, environ deux tiers des 300 à 400 partisans de l'événement néo-nazi ont reçu des ordres d'exclusion pour la majeure partie du centre-ville de Leipzig. Dans certains cas, des extrémistes de droite ont également été escortés. Il y a eu six cas de affichage d'emblèmes d'organisations inconstitutionnelles - un individu portait un swastika tatoué - et un cas d'incitation, selon un porte-parole de la police.

La police fédérale de Pirna a publié sur leur plateforme de médias sociaux que les participants à la manifestation d'extrême droite ont manifesté un comportement indésirable à leur arrivée en raison de leur comportement partiellement agressif ou militant. Des objets potentiellement dangereux ont également été confisqués. Par conséquent, toutes les réunions et événements de remplacement potentiels dans la zone de Leipzig ont été interdits pour le reste de la journée. Le défilé du Christopher Street Day s'est déroulé sans encombre jusqu'à la fin.

Lutter contre l'exclusion est "essentiel"

En raison des événements de Bautzen la semaine précédente et de la situation de sécurité générale, un important dispositif de police a été déployé avec 1 000 officiers. Des renforts ont été fournis par des forces de différents États, notamment Brandebourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Saxe-Anhalt, ainsi que 250 policiers fédéraux. Environ 1 000 personnes s'étaient inscrites pour la manifestation d'extrême droite, ironiquement appelée "Fier, allemand, nationaliste". Le Christopher Street Day devait passer près du point d'inscription, offrant ainsi plusieurs occasions de rencontre.

L'organisation "Leipzig a lieu" a organisé des rassemblements sous le slogan "Pas d'espace pour les nazis". La coalition a considéré son contre-manifestation contre les néo-nazis comme un succès. Environ 1 000 à 1 500 personnes y ont participé, selon Irena Rudolph-Kokot. La manifestation d'extrême droite a été empêchée, et les participants n'ont même pas atteint leur zone de rassemblement prévue.

La ministre de l'Égalité de Saxe, Katja Meier, a mis en avant les droits des personnes LGBTQ+ dans son discours. Fêter la diversité est essentiel, et la lutte contre la discrimination sociale et juridique, l'exclusion et la violence est "essentielle". La députée fédérale Katrin Göring-Eckardt et le commissaire fédéral LGBTQ+, Sven Lehmann, étaient également présents.

Des centaines d'extrémistes de droite perturbent à Bautzen

Le Christopher Street Day est un événement annuel organisé dans de nombreuses villes à travers le monde, commémorant les événements qui se sont déroulés le 28 juin 1969 à New York : la police a fait une descente dans un bar de Christopher Street, entraînant des jours de protestation de la communauté LGBTQ+. Le Christopher Street Day vise à honorer leurs droits.

Le Christopher Street Day de Bautzen samedi dernier a été perturbé par des extrémistes de droite.

