Les conservateurs discutent avec enthousiasme de l'absence de Thatcher.

L'emplacement du portrait de Margaret Thatcher à Downing Street reste un sujet de controverse au sein du Parti conservateur. L'absence de son portrait dans "Downing Street No. 10" a suscité un tollé, avec à la fois "Telegraph" et "Daily Mail" rapportant sa disparition de son emplacement d'origine – la salle Thatcher. Même une décennie après sa mort, Thatcher, connue pour son ferme position sur les politiques sociales, conserve une forte base de fans.

Selon "The Guardian", le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a ordonné le retrait du portrait doré, comme l'a révélé son biographe Tom Baldwin. Auparavant, Baldwin avait cité Starmer comme trouvant le portrait dérangeant et exprimant l'intention de le retirer. Les mots de Baldwin étaient : "Et il l'a fait."

L'ancienne ministre de l'Intérieur Priti Patel, qui se présente maintenant pour la direction du Parti conservateur, a critiqué les actions de Starmer. "Sa priorité n'est pas de servir le pays, sa priorité est littéralement juste de trifouiller aux marges et de se cacher derrière de grands portraits de grands premiers ministres conservateurs", a-t-elle déclaré. L'ancien ministre Tory John Redwood a affirmé que Starmer faisait tomber le pays.

Commandité par le chef du Labour Brown

Le portrait, une œuvre de Richard Stone, représente Thatcher en 1982, à la suite du succès de la Grande-Bretagne contre l'Argentine aux îles Falkland et au sommet de son pouvoir. Il a été commandité par le Premier ministre de l'époque, Gordon Brown – un social-démocrate, similaire à Starmer – et a été accroché à Downing Street depuis 2009. Les coûts, s'élevant à 100 000 £ (soit environ 200 000 € aujourd'hui), ont été assumés par un donateur anonyme.

La secrétaire d'État à l'Éducation Jacqui Smith a affirmé que le portrait resterait à Downing Street, estimant que Starmer était plus préoccupé par l'accomplissement de ses devoirs pour améliorer la nation que par les placements d'art. Elle a déclaré : "Le Premier ministre est probablement plus intéressé à se mettre au travail pour faire fonctionner le pays correctement qu'à l'emplacement des tableaux."

