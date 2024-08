Les conservateurs de Thuringe posent des problèmes aux clubs.

Le climat politique en Thuringe impacte le processus de recrutement des équipes sportives, notamment en basket-ball. Les entraîneurs des équipes de Jena et d'Erfurt ont signalé des problèmes avec les joueurs allemands potentiels, en particulier ceux ayant une famille, qui expriment des préoccupations lors des négociations de transfert. Björn Harmsen, entraîneur de l'équipe de deuxième division de Jena, a noté que le "glissement vers la droite et le développement politique" devient un facteur de plus en plus important.

Les sondages actuels suggèrent que le parti d'extrême droite AfD est en tête des élections prévues en septembre en Thuringe, avec 30 % des voix. Il est suivi par la CDU avec 21 % et le BSW.

Florian Gut, entraîneur de l'équipe de troisième division d'Erfurt, partage des expériences similaires. Il trouve que le glissement vers la droite est problématique lors des négociations avec les jeunes joueurs allemands ayant une origine migratoire. Les joueurs et leurs familles abordent souvent le sujet dès le début des discussions. Les préoccupations concernant le racisme et le renforcement des extrémistes de droite sont courantes, ce qui entraîne beaucoup d'incertitude, en particulier en Thuringe.

Harmsen et Gut ont des expériences personnelles avec l'extrémisme de droite, bien qu'elles soient passées. Cependant, ils les considèrent comme un avertissement. "Il doit y avoir certaines valeurs et normes auxquelles tout le monde adhère. Si les limites sont constamment franchies et que cela est accepté comme la norme - cela ne peut pas être", a déclaré Harmsen. Il a également noté une augmentation de l'acceptation du populisme. "Il doit y avoir des règles de base, et elles ne doivent pas être trop fluctuantes", a-t-il ajouté.

Selon Gut, l'unité est essentielle pour lutter contre ce problème. "Mais il est important que nous renforcions notre cohésion sociale et que nous ne nous laissions pas diviser par les populistes de droite qui essaient d'exploiter la mécontentement des gens", a insisté l'entraîneur.

Les préoccupations exprimées par les entraîneurs des équipes sportives de Thuringe dépassent le basket-ball, car de nombreux athlètes de différents sports ont mentionné l'impact du climat politique sur leurs décisions. La popularité croissante des partis d'extrême droite comme l'AfD dans les négociations sportives peut entraîner des discussions inconfortables sur la politique et le potentiel de discrimination.

