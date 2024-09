Les conséquences politiques complexes et prolongées des attentats du 11 septembre

Le mardi 11 septembre, à Ground Zero à Manhattan, le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump ont momentanément mis de côté leurs différences politiques pour se tenir unis, commémorant le 23ème anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Trump et Harris, qui s'étaient rencontrés la veille lors de leur débat animé, ont même échangé une poignée de main pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Ce geste inattendu aurait été organisé par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Les rejoignant, le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, était habillé de manière appropriée avec un costume bleu marine, une chemise blanche et une cravate écarlate, copiant ainsi le style signature de Trump. Pour un bref moment, la cérémonie solennelle a évoqué les souvenirs d'unité qui avaient brièvement émergé dans les jours tragiques suivants les attentats.

Avec le temps, le 11 septembre prend une tournure historique, mais pour ceux qui l'ont vécu, les émotions entourant cette tragédie restent à fleur de peau. La douleur persiste pour ceux qui ont perdu des proches dans les tours jumelles du World Trade Center, au Pentagone, dans les avions transformés en armes par les terroristes d'al-Qaïda, ou pour les membres de la famille qui ont péri dans les conflits qui ont suivi le 11 septembre. Un simple coup d'œil à une horloge affichant 8h46 - l'heure exacte où le premier avion a heurté la Tour Nord ce matin clair de septembre - peut instantanément vous ramener à ce jour dévastateur qui sera à jamais gravé dans l'histoire.

La réunion des anciens, actuels et futurs dirigeants des États-Unis lors de cette occasion solennelle a rappelé les répercussions politiques durables déclenchées par les attentats. Les conflits armés initiés par l'administration de George W. Bush en réponse aux attentats ont contribué à l'épuisement du public et à la diminution de la confiance dans les institutions gouvernementales, que Trump a exploité lors de son ascension politique. De nombreux soldats américains qui ont effectué plusieurs tours et sont tombés dans la guerre contre le terrorisme étaient des réservistes des petites villes américaines ou ce qui est maintenant connu sous le nom de "Terre de Trump". Vingt ans après l'invasion américaine de l'Afghanistan, la guerre est de nouveau au centre d'une campagne présidentielle, alors que Harris et Trump s'accusent mutuellement de la retirada chaotique des États-Unis en 2021 et que le débat fait rage autour de la mort de 13 militaires américains à l'aéroport de Kaboul.

Une chaîne de conséquences politiques inattendues peut être retracée jusqu'aux attentats. Si le soutien du public à Bush avait diminué après les conflits à l'étranger, il n'y aurait peut-être pas eu de place pour un jeune sénateur de l'Illinois, Barack Obama, qui s'opposait à la guerre en Irak, pour accéder à la présidence. D'une certaine manière, la présidence de Trump était une réaction au retour de bâton contre le premier président noir. Et il est peu probable que Biden serait devenu président sans Trump et le chaos qu'il a créé. Si Biden n'avait pas été rappelé au service à un âge avancé, il n'y aurait peut-être pas eu d'opportunité pour son vice-président, Harris, de se présenter à cette élection après que Biden ait abandonné sa candidature à la réélection en raison des préoccupations du public concernant ses capacités cognitives. Vance, qui a servi en Irak en tant que journaliste de combat, est maintenant le premier membre de la génération de recrues post-11 septembre à être présenté sur un billet présidentiel d'un grand parti.

Vingt-quatre ans plus tard, la nouvelle rivalité entre grandes puissances a remplacé le terrorisme en tant que principale menace géopolitique. Osama ben Laden est mort depuis plus de 13 ans. Et pour souligner le passage du temps, certains jeunes électeurs nés après le 11 septembre voteront pour la deuxième fois lors d'une élection présidentielle cette année.

Cependant, l'attaque terroriste la plus dévastatrice de l'histoire continue d'exercer une influence psychologique et politique puissante, comme nous le rappelons chaque septembre. L'affichage sans précédent d'unité politique entre Biden, Harris et Trump à Ground Zero a mis en évidence l'importance de mettre de côté les différences pour les événements nationaux. Dans le paysage politique, le 11 septembre reste un événement significatif qui façonne et influence divers

Lire aussi: