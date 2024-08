Les conséquences néfastes de l'araignée violon brune sur la sécurité humaine.

Beaucoup de gens trouvent les araignées dérangeantes ou désagréables, et ils ne sont pas les seuls à avoir cette opinion. Tandis que les araignées natives d'Allemagne peuvent simplement donner aux humains une impression désagréable, dans des pays comme l'Italie, même les araignées venimeuses sont courantes et en augmentation.

Récemment, un incident tragique impliquant une araignée-recluse brune a attiré l'attention. Cette araignée, surnommée pour la forme de violon sur son dos, est petite, mesurant jusqu'à neuf millimètres, et extrêmement venimeuse. En juillet, un homme de 52 ans dans le sud de l'Italie a été mordu par une araignée-recluse brune pendant qu'il jardinait et a malheureusement succombé. Un incident similaire a été rapporté à Bari, où un jeune homme de 23 ans a également perdu la vie après avoir été mordu par une araignée-recluse brune pendant qu'il jardinait.

L'espèce Loxosceles rufescens, membre de la famille des vraies araignées, peut être trouvée non seulement dans les jardins, mais principalement dans des environnements secs et sombres. Elles préfèrent vivre dans les maisons, les greniers, les sous-sols ou dans des espaces étroits. En raison de leur préférence pour la chaleur, on les trouve principalement dans la région méditerranéenne. Cependant, grâce aux activités humaines, elle s'est également répandue dans certaines parties de l'Amérique et de l'Asie.

Effets mortels de la morsure

Si une araignée-recluse brune vous mord, les conséquences peuvent varier. Des rougeurs et des démangeaisons peuvent apparaître des heures plus tard sur le site de la morsure, ce qui est généralement comment on découvre une morsure, car elle est généralement peu douloureuse.

Les effets du venin peuvent différer considérablement d'une personne à l'autre. Certains peuvent ne présenter aucun symptôme, tandis que d'autres peuvent souffrir de maux de tête et de nausées. Dans de rares cas, les symptômes peuvent inclure de la fièvre, une sudation abondante ou une engourdissement.

Dans les cas graves, la plaie peut s'infecter ou causer des dommages aux vaisseaux sanguins ou aux reins. De telles réactions peuvent être mortelles.

Faible risque

Malgré le danger potentiel que représente le venin de l'araignée-recluse brune, il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette araignée. Elle est extrêmement timide et préfère vivre dans des espaces étroits et isolés. Elle ne mord que lorsqu'elle est provoquée. Les morsures de l'araignée-recluse brune sont rarement documentées.

De plus, il est important de noter que l'araignée-recluse brune n'est pas originaire d'Allemagne. Des découvertes occasionnelles dans des pays comme les Pays-Bas ou la Suisse suggèrent que ces araignées sont arrivées par des bagages ou des importations.

Même dans les régions où cette araignée est originaire, il n'y a pas lieu de paniquer. L'araignée-recluse brune est commune dans toute la région méditerranéenne. Si vous avez déjà voyagé en Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce ou dans d'autres pays voisins, vous avez probablement été en proximité étroite avec une araignée-recluse brune sans en subir aucun dommage.

Bienvenue en Allemagne, l'araignée Nosferatu

Une autre araignée qui a fait de l'Allemagne son chez-soi est l'araignée Nosferatu. Originaire de la région méditerranéenne, cette araignée a réussi à s

