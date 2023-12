Les conséquences de la décision historique du Colorado selon laquelle Donald Trump est inéligible en raison de l'interdiction de l'insurrection contenue dans le 14e amendement.

Cette décision, prise à quatre voix contre trois, retire M. Trump du scrutin des primaires républicaines au Colorado, qui se tiendront lors du Super Tuesday, au début du mois de mars. Toutefois, les juges du Colorado ont suspendu leur décision afin que M. Trump puisse faire appel devant la Cour suprême des États-Unis, ce qui pourrait même préserver sa place sur le bulletin de vote des primaires de l'État si l'appel n'est pas réglé rapidement.

À bien des égards, cette décision historique tient M. Trump pour responsable de sa tentative de renverser l'élection de 2020 et constitue une sanction politique pour son comportement antidémocratique. Cette décision constitue également une énorme victoire pour les groupes libéraux et les constitutionnalistes de tous bords qui ont défendu ces actions en justice fondées sur le 14e amendement, malgré les difficultés qu'ils rencontraient.

Mais Trump est passé maître dans l'art de convertir les revers juridiques en rebondissements dans les sondages. Il est déjà en meilleure position aujourd'hui pour battre le président Joe Biden qu'il ne l'était il y a un an, avant d'être inculpé dans quatre juridictions. Mardi soir, lui et ses alliés du parti GOP sont passés à la vitesse supérieure, jouant la carte de la victime et s'insurgeant contre le jugement.

Voici ce qu'il faut retenir de cette décision et ce qui va suivre :

Trump s'est engagé dans une insurrection, selon un tribunal

La plus haute juridiction du Colorado a confirmé les conclusions du juge de première instance selon lesquelles l'assaut du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis constituait une insurrection et que M. Trump s'était "engagé" dans cette insurrection.

Il s'agit là d'obstacles juridiques majeurs que les plaignants devaient franchir avant que M. Trump puisse être exclu de tout scrutin, principalement parce que le texte du 14e amendement ne définit pas réellement ce qu'est une "insurrection" et ne précise pas ce que signifie "s'engager" dans une insurrection.

Les juges ont également confirmé la décision selon laquelle le discours prononcé par M. Trump le 6 janvier à l'Ellipse n'était pas protégé par le premier amendement. M. Trump a défendu cet argument en vain devant les tribunaux fédéraux et d'État, qui ont estimé qu'il incitait à la violence lorsqu'il a dit à ses partisans de "marcher jusqu'au Capitole" et de "se battre comme un diable" pour "reprendre notre pays".

"Le président Trump a incité et encouragé le recours à la violence et à des actions anarchiques pour perturber le transfert pacifique du pouvoir", ont écrit les juges dans l'avis majoritaire de 134 pages.

L'interdiction de l'insurrection s'applique à M. Trump

Les juges se sont démarqués de la juge de première instance sur un point essentiel, en renversant sa décision controversée selon laquelle l'"interdiction d'insurrection" s'applique à toutes les fonctions, à l'exception de la présidence.

L'article 3 du 14e amendement stipule que les insurgés ayant prêté serment ne peuvent pas être sénateurs, représentants, électeurs présidentiels, ni "occuper une quelconque fonction, civile ou militaire, aux États-Unis ou dans un État". Mais le texte ne mentionne pas la présidence.

C'est en raison de cette imprécision textuelle que le juge de première instance a maintenu Trump sur le bulletin de vote de 2024. Mais la Haute Cour n'était pas d'accord. Et c'est la clé de voûte de leur décision de disqualifier Trump.

Il semble très probable que la présidence ne soit pas spécifiquement incluse parce qu'il s'agit de toute évidence d'une "fonction"", a déclaré la Cour, ajoutant qu'"une conclusion selon laquelle la présidence est autre chose qu'une fonction "sous" les États-Unis est fondamentalement en contradiction avec l'idée que tous les représentants du gouvernement, y compris le président, servent "nous, le peuple"".

La Cour suprême des États-Unis aura le dernier mot

Tout le monde sait que ce n'est pas le dernier mot. L'affaire est portée devant la Cour suprême des États-Unis.

Personne ne sait comment les juges traiteront l'affaire. Dans quel délai décideront-ils d'examiner l'appel ? Organiseront-ils des plaidoiries ? Dans quel délai rendront-ils une décision finale ? Les réponses à ces questions auront des répercussions sur le calendrier politique, les caucus de l'Iowa donnant le coup d'envoi de la saison des primaires du GOP dans moins d'un mois.

Avec le coup d'éclat du Colorado, la dynamique a changé. M. Trump est désormais du côté des perdants, et il a besoin que la plus haute juridiction du pays lui rende sa place sur le bulletin de vote. Cela signifie qu'il va demander à la Cour suprême des États-Unis - avec sa supermajorité conservatrice et trois juges qu'il a nommés - de maintenir sa campagne en vie.

"Il s'agit d'une décision extraordinaire et sans précédent", a déclaré Derek Muller, expert en droit électoral à la faculté de droit de l'université Notre Dame, qui a déposé un mémoire dans l'affaire, fournissant une analyse juridique des principales questions en jeu, mais restant neutre quant à l'éligibilité de M. Trump.

"Cela compromet gravement la campagne électorale de M. Trump sur le plan juridique", a-t-il ajouté. "Il sera demandé à la Cour suprême d'examiner cette affaire qui modifie l'élection, ce dont je suis sûr qu'elle n'a guère envie.

La suspension de la décision est une bonne nouvelle pour M. Trump

La décision précise que si M. Trump fait appel devant la Cour suprême avant le 4 janvier, ce qui est quasiment certain, la décision sera suspendue jusqu'à ce que la plus haute juridiction du pays annonce si elle se saisit de l'affaire et, si elle le fait, jusqu'à ce qu'elle rende sa décision finale.

Le 4 janvier est un jour avant que la loi de l'État n'oblige la secrétaire d'État du Colorado, Jena Griswold, à certifier la liste des candidats aux primaires présidentielles républicaines du 5 mars.

Mme Griswold, une démocrate, a déclaré qu'elle pensait que M. Trump avait incité à l'insurrection, mais elle n'a pas pris position sur l'éligibilité de M. Trump en vertu du 14e amendement. Elle a déclaré mardi à l'émission "Anderson Cooper 360" de CNN qu'elle "suivra la décision de la cour quelle qu'elle soit".

Les juges du Colorado ont déclaré que Griswold "continuera à être tenu d'inclure le nom du président Trump sur le bulletin de vote de la primaire présidentielle de 2024 jusqu'à la réception de tout ordre ou mandat de la Cour suprême." Ainsi, même s'il reste sur le bulletin de vote des primaires et qu'il remporte l'investiture du GOP, cela signifie qu'il pourrait toujours être disqualifié pour l'élection générale - et tous les autres États observeront ce qui se passera.

Les opinions dissidentes ouvrent la voie à une victoire de Trump

Lesopinions dissidentes de la Cour, fortement divisée (4-3), offrent certaines bases juridiques permettant à M. Trump de renverser cette décision historique lorsqu'il fera inévitablement appel devant la Cour suprême des États-Unis.

L'un des juges a conclu qu'un candidat ne devrait pas être disqualifié en vertu du 14e amendement s'il n'a pas été condamné pour insurrection, qui est un crime fédéral. (M. Trump est accusé d'autres délits, mais pas d'insurrection, dans le cadre de l'affaire de subversion électorale). Un autre juge a soulevé des questions relatives à la régularité de la procédure et a déclaré que seul le Congrès était habilité à faire respecter l'interdiction. M. Trump avait déjà soulevé certains de ces arguments dans cette affaire.

Bien que M. Trump ait critiqué les sept membres de la Cour pour n'avoir nommé que des démocrates, son équipe s'est également ralliée aux opinions dissidentes. Les points de discussion diffusés par la campagne de M. Trump mardi ont mis en évidence un commentaire acerbe du juge Carlos Samour.

"Je suis impliqué dans le système judiciaire depuis trente-trois ans maintenant, et ce qui s'est passé ici ne ressemble à rien de ce que j'ai vu dans une salle d'audience", a écrit M. Samour dans son avis dissident.

Les juges du Colorado savaient que l'histoire les observait

L'opinion majoritaire a reconnu d' emblée que l'affaire les obligeait à "voyager en terrain inconnu" et qu'elle "présentait plusieurs questions de première impression".

En effet, les juges ne se sont jamais prononcés sur ces questions parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Il n'y a jamais eu auparavant la moindre possibilité qu'un président devenu insurgé se présente à nouveau aux élections. L'affaire rappelle encore une fois solennellement que M. Trump est entré dans l'histoire en devenant le premier président à tenter de rester au pouvoir après avoir perdu.

"Nous ne parvenons pas à ces conclusions à la légère", a écrit la majorité. "Nous sommes conscients de l'ampleur et du poids des questions qui se posent à nous. Nous sommes également conscients de notre devoir solennel d'appliquer la loi, sans crainte ni faveur, et sans nous laisser influencer par la réaction du public aux décisions que la loi nous impose de prendre".

Devan Cole, Holmes Lybrand et Alayna Treene ont contribué à ce rapport.

