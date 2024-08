- Les conseils d'un spécialiste

"Petit, je veux aussi me faire percer les oreilles !" - une demande courante de nombreux "petits" une fois qu'ils voient leurs pairs à la garderie ou à l'école arborer des boucles d'oreilles étincelantes. Mais est-ce approprié pour les jeunes enfants ? Le Dr Jacob Mask, pédiatre basé à Berlin et porte-parole de l'Association allemande des pédiatres, déconseille de percer les oreilles des bébés ou même des tout-petits. Cependant, il a rencontré des bébés de moins d'un an qui ont déjà eu les oreilles percées dans sa pratique.

"Les procédures de perçage d'oreilles perturbent l'intégrité physique de l'enfant. Par conséquent, elles ne sont recommandées que pour les enfants qui peuvent prendre la décision eux-mêmes." Il est crucial que les enfants soient suffisamment âgés pour comprendre que la procédure peut causer de la douleur et comprendre les conséquences. "Ce n'est pas le cas d'un enfant de quatre ans, mais plutôt d'enfants âgés de 14-15 ans, qui peuvent prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes."

Les studios de perçage tiennent également compte de l'âge des enfants : "De nombreux studios de perçage fixent un âge minimum de 14 ans et exigent le consentement des deux parents", a déclaré la Société allemande de perçage (DGP) à stern. La protection de l'enfant et la préservation de leur intégrité sont leurs priorités absolues.

Ce qui semble être une simple piqûre dans le lobe de l'oreille peut présenter certains risques. Par exemple, les enfants peuvent être allergiques au nickel dans les boucles d'oreilles. Des réglementations sur le nickel existent dans l'UE, qui sont décrites dans la réglementation chimique. Des valeurs limites pour le nickel dans les perçages initiaux sont également fixées dans l'UE. Cependant, des enquêtes passées par l'Office fédéral de protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire ont montré que ces valeurs limites sont souvent dépassées. Une allergie au nickel est une allergie de contact, ce qui signifie que le corps réagit au contact avec le matériau, ce qui peut entraîner des démangeaisons, des gonflements, des rougeurs, des douleurs, des cloques ou des papules autour de la zone de contact.

Les perçages d'oreilles doivent être évités chez les jeunes enfants

De plus, les trous percés dans les oreilles sont des blessures qui peuvent héberger des pathogènes nuisibles, augmentant ainsi le risque d'infection. "Les infections peuvent se propager et les lobes d'oreilles sont situés près de la zone cérébrale, donc les parents doivent surveiller les infections importantes", met en garde le Dr Jacob Mask dans une interview avec stern. Les jeunes enfants peuvent retirer les boucles d'oreilles ou les accrocher sur des objets pendant le jeu et ainsi se blesser le lobe de l'oreille. "Nous voyons souvent que les boucles d'oreilles se coincent dans le lobe de l'oreille. Et puis ils doivent être retirés chirurgicalement", déclare le pédiatre.

Pour minimiser le risque d'infections, les parents doivent s'assurer que la procédure est effectuée de manière hygiénique. Cela implique l'utilisation d'outils stérilisés, le port de gants, la désinfection de la zone et le nettoyage de la peau. "Il est difficile de recommander un endroit pour le perçage des oreilles car ce n'est pas un domaine médical. Que ce soit un bijoutier ou un studio de perçage, les conditions d'hygiène doivent être à la hauteur", dit Mask. Des boucles d'oreilles en titane doivent être utilisées en premier pour faciliter le processus de guérison dans le canal de perforation, recommande le Dr Jacob Mask. Des directives d'après-soin appropriées doivent également être fournies.

Selon la DGP, un studio de perçage réputé peut être identifié grâce aux caractéristiques suivantes :

Hygiène :

Il doit utiliser des matériaux et des instruments jetables stériles.

Bijoux :

Les bijoux doivent être emballés stérilement et faits de matériaux appropriés, tels que le titane.

Consultation :

Les personnes souhaitant se faire percer les oreilles doivent être pleinement informées des risques et de l'après-soin.

Qualification :

Les perceurs doivent être compétents et expérimentés.

Références :

Les avis des clients peuvent fournir des informations précieuses.

L'après-soin approprié est crucial

Les perçages d'oreilles peuvent être effectués à l'aide d'un pistolet pour perçage d'oreilles ou d'une aiguille. La DGP recommande de ne pas utiliser de pistolet pour perçage d'oreilles. "Une aiguille de perçage peut créer le trou plus délicatement et précisément qu'un coup de pistolet, ce qui entraîne moins d'irritation et de traumatisme cutané."

Les oreilles percées récemment ont besoin de six à douze semaines pour guérir. Par conséquent, elles ne doivent être touchées qu'avec des mains

