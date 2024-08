- Les conseils d'un spécialiste

"Les Petits Souhaitent des Boucles d'Oreilles : Un Signal d'Alerte"

"Papa, est-ce que je peux avoir des boucles d'oreilles comme mes amis aussi?" - une demande courante de nombreux enfants après avoir vu leurs pairs à la garderie ou à l'école ornés de brillants boutons. Mais est-il approprié de satisfaire ce souhait pour les tout-petits ? La perforation des oreilles pour les tout-petits et même les bébés n'est pas recommandée par Jakob Maske, pédiatre de Berlin et porte-parole de l'Association allemande des pédiatres et des médecins de jeunes, mais il rencontre fréquemment des bébés de moins d'un an chez qui cela a été fait dans sa pratique.

"La perforation des oreilles porte atteinte à l'autonomie physique de l'enfant. Elle n'est donc recommandée que pour les enfants qui peuvent prendre cette décision eux-mêmes", déclare Maske. Il est important que les enfants soient assez âgés pour comprendre que la procédure peut être douloureuse et évaluer les conséquences. "Ce n'est pas le cas d'un enfant de 4 ans, mais peut-être vers 14 ou 15 ans, lorsque les enfants peuvent prendre des décisions mûres pour eux-mêmes."

Les studios de perforation tiennent également compte de l'âge des enfants : "De nombreux studios fixent un âge minimum de 14 ans et exigent le consentement des deux parents", a déclaré la Société allemande de perforation (DGP) à stern. Le bien-être de l'enfant et la préservation de son intégrité sont les principales préoccupations.

Sous la petite piqûre dans le lobe de l'oreille se cachent certains dangers. Les enfants peuvent présenter une allergie au nickel dans les boucles d'oreilles. Dans l'UE, l'utilisation du nickel est réglementée par la loi sur les produits chimiques. Il existe également des niveaux maximaux de nickel dans les boucles d'oreilles initiales pour les perforations. Cependant, des études, telles que celles menées par l'Office fédéral de la protection des consommateurs, ont montré que ces limites sont souvent dépassées. Et l'allergie au nickel est une allergie de contact, ce qui signifie que le corps réagit négativement au contact avec le matériau. Elle peut provoquer des démangeaisons, des gonflements, des rougeurs, des douleurs, des cloques ou des papules autour du site de contact.

La perforation des oreilles peu convenable pour les tout-petits

Cependant, ce n'est pas le seul risque. Les trous percés dans les oreilles servent de petites blessures, permettant aux pathogènes d'entrer. "Les infections peuvent se propager, et les lobes d'oreille sont situés près de la région cérébrale, donc les parents doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'infections graves", met en garde Maske. Un autre risque est que les enfants puissent retirer leurs boucles d'oreilles ou qu'elles se prennent pendant le jeu, blessant le lobe de l'oreille. "Ces accidents peuvent souvent entraîner des boucles d'oreilles coincées dans le lobe de l'oreille, nécessitant un retrait chirurgical", a rapporté le pédiatre.

Pour réduire le risque d'infections, les parents doivent s'assurer que la procédure est hygiénique. Cela signifie stériliser les outils nécessaires, porter des gants, désinfecter la zone et nettoyer la peau. "Il est difficile de recommander un lieu pour la perforation des oreilles car ce n'est pas un domaine médical. Que ce soit un bijoutier ou un studio de perforation, les conditions d'hygiène doivent être bonnes", dit Maske. Il est également important d'utiliser des boutons sains comme première boucle d'oreille. Ils facilitent le processus de guérison dans le canal de perforation, dit Maske. Des directives d'entretien appropriées doivent également être fournies.

Selon la DGP, un studio de perforation réputé peut généralement être identifié grâce aux caractéristiques suivantes :

Hygiène : Il doit utiliser des matériaux et des instruments jetables stériles.

Bijoux : Les bijoux doivent être emballés stérilement et fabriqués à partir de matériaux appropriés, tels que le titane.

Consultation : Les personnes souhaitant une perforation des oreilles doivent être informées des risques et des procédures d'entretien.

Qualification : Les perceurs doivent être bien formés et expérimentés.

Références : Les avis d'autres clients peuvent fournir des informations.

Un bon entretien est essentiel

Les perforations des oreilles peuvent être réalisées à l'aide d'un pistolet pour perforation des oreilles ou d'une aiguille. La DGP s'oppose à la réalisation de perforations des oreilles avec un pistolet pour perforation des oreilles. "Une aiguille peut réaliser une perforation plus délicate et précise par rapport à un coup rapide avec le pistolet sans embout d'aiguille. La peau souffre ainsi moins d'irritation et de traumatisme."

Les oreilles percées récemment ont besoin d'environ 6 à 12 semaines pour guérir. Elles doivent donc être touchées uniquement avec des mains lavées soigneusement pour minimiser le risque de germes et de saleté entrant dans le canal de perforation. Nettoyer régulièrement les bijoux à la fois devant et derrière avec un désinfectant approprié et maintenir le canal de perforation aussi sec que possible pour empêcher la croissance de germes dans les blessures fraîches est également crucial. Pendant le lavage des cheveux, assurez-vous que le shampooing ou tout autre produit de soins ne vient pas en contact avec les perforations.

"During the healing phase, strong mechanical stimuli such as wearing headgear, headphones, or sleeping on the recently pierced ear should be avoided," suggests DGP. Minimizing stimuli to the recently pierced area aids in its healing. The new earrings should not be moved or twisted in any manner. "It has been proposed that doing so will cause them to grow together with the ear, but this is a myth," says DGP.

It's also important to monitor the ear piercings during the healing phase to detect any signs of infection early on. "Parents should watch for redness around the piercing, swelling, and warmth. These are the typical indicators of an infection," says pediatrician Jakob Maske. If pus emerges from the wound, a medical professional should be consulted immediately. It's best to seek medical help even at the initial signs of redness, says pediatrician Jakob Maske.

"Considering the risks involved, it might be appropriate for a children's physician, like Jakob Maske, to advise against ear piercing for children under a certain age due to the potential for allergies, infections, and accidents."

"Parents should ensure that if their older child decides to get their ears pierced, they visit a reputable piercing studio that adheres to high hygiene standards, uses suitable materials such as titanium, and provides comprehensive information about the piercing process and aftercare."

Lire aussi: