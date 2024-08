- Les conflits se poursuivent à Gaza malgré les négociations et les craintes de la poliomyélite

Au milieu des tentatives d'établir un cessez-le-feu et en pleine épidémie de polio, les affrontements dans la ceinture de Gaza persistent. L'armée israélienne affirme avoir éliminé de nombreux adversaires au combat rapproché depuis jeudi. De plus, les actions militaires israéliennes ont entraîné la démolition de bases terroristes lors d'escarmouches à Khan Yunis au sud et à Deir al-Balah au nord. L'aviation israélienne a également participé, frappant des positions d'où des roquettes ont été lancées sur le territoire israélien. Le média palestinien Wafa a rapporté des pertes civiles dues aux attaques israéliennes. Dans le nord d'Israël, il y a également eu un échange de tirs entre l'armée et la milice Hisbollah, liée à Hamas. Initialement, l'information n'a pas pu être authentifiée indépendamment.

Le Nations Unies Bureau de coordination des affaires humanitaires (BCAH) a dénoncé les effets des ordres d'évacuation récurrents d'Israël pour les civils dans la bande de Gaza. Depuis le début des hostilités en octobre dernier, environ 90 % des 2,2 millions d'habitants de la région côtière ont été déplacés à plusieurs reprises, selon Muhannad Hadi, le coordinateur humanitaire des Nations Unies dans les territoires palestiniens. Les résidents sont contraints de fuir à plusieurs reprises, souvent sous le feu et avec peu d'effets personnels. L'espace pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays se réduit. "L'accès aux services fondamentaux tels que la santé, l'abri, l'eau et l'aide humanitaire est refusé aux gens", a écrit Hadi.

Alors que les pourparlers de médiation pour un cessez-le-feu continuaient au Caire, le point de controverse principal, selon les rapports, était la demande de Hamas d'un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'oppose à. Les envoyés de l'ONU ont appelé à au moins une pause temporaire des combats pour permettre la vaccination contre la polio de centaines de milliers d'enfants dans la zone de conflit.

Le conflit de Gaza a commencé avec la pire tuerie de l'histoire d'Israël, où des terroristes du Hamas islamiste et d'autres groupes radicaux étaient responsables de plus de 1 200 morts le 7 octobre.

