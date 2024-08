- Les conflits individuels causent des dommages au personnel des forces de l'ordre

Suite à une altercation lors d'une fête de Kerb à Usingen, dans le district de la haute Taunus, l'un des individus impliqués aurait attaqué des agents de l'ordre, selon les rapports de police. Deux officiers ont subi des blessures légères lors de l'incident, qui a eu lieu près de la fin de l'événement Kerb dans le district d'Eschbach un vendredi soir. Le suspect de 23 ans aurait été impliqué dans la bagarre. Alors que les officiers tentaient de consigner l'événement, l'homme a manifesté une extrême agressivité, entraînant son arrestation. Il a résisté, attaqué et insulté plusieurs officiers. De plus, des participants à la fête de Kerb ivres ont soutenu l'homme agressif en empêchant la police, nécessitant une présence policière plus importante. Finalement, le suspect a été appréhendé et un échantillon de sang a été prélevé. Les témoins sont recherchés par la police.

De plus, un agent de sécurité à la fête a demandé à un participant fortement ivre de partir. Despite multiple requests, the man declined and assaulted the guard during the escort off the premises. The attacker repeatedly struck the guard in the face with his fists. Witnesses are also being sought by the police in this matter.

L'utilisation de la force par la police était justifiée dans la situation où le suspect a attaqué des agents de l'ordre pendant l'événement Kerb. Par la suite, certains participants à la fête de Kerb ont interféré dans l'utilisation de mesures de contrôle appropriées par la police.

