- Les conflits entre demandeurs d'asile s'intensifient, entraînant un décès

Un réfugié somalien de 25 ans s'est retrouvé grièvement blessé à Ravensburg, en Souabe supérieure, suite à une bagarre au couteau. La situation a dégénéré entre l'homme et un autre réfugié de 31 ans du Gambia aux alentours de 19h, devant un supermarché. Au cours de la dispute, l'homme plus âgé a sorti un couteau et a infligé de graves blessures à son vis-à-vis. Le plus jeune a été transporté à l'hôpital en ambulance, mais il a malheureusement succombé à ses blessures dans la soirée.

Par un heureux hasard, une patrouille de police se trouvait à proximité et a arrêté le 31 ans. Selon les policiers, ces deux hommes s'étaient déjà croisés la veille. La raison de leur dispute reste mystérieuse et est actuellement examinée par la brigade criminelle de Ravensburg.

Le mobile présumé de l'agresseur reste inconnu, car c'était une autre incident qui avait déclenché leur dispute la veille. Suite à l'incident, les tensions entre la communauté locale et les réfugiés à Ravensburg ont reportedly augmenté.

