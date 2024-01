Les conflits à l'étranger occupent une grande partie du temps de Joe Biden, qui se bat pour son avenir politique dans son pays.

Selon lui, 75 % de son travail consiste à traiter avec des dirigeants étrangers et à voyager à travers le monde.

Qu'il s'agisse ou non d'un calcul exact de la façon dont M. Biden passe ses journées - ses collaborateurs ont déclaré que ce chiffre semblait élevé au vu de l'intensité de la diplomatie - la remarque de M. Biden a mis en évidence un dilemme imminent pour lui-même et son équipe : comment répondre à deux guerres à l'étranger qui ont divisé les Américains et pris beaucoup de temps tout en menant une campagne dont les enjeux ne sont rien de moins que l'avenir de la démocratie américaine ?

Dans les sondages, la plupart des Américains ne placent pas la politique étrangère en tête de leurs préoccupations. Les candidats sortants se sont heurtés à des difficultés politiques et ont perdu lorsque les électeurs les ont jugés trop axés sur les problèmes à l'étranger plutôt qu'à l'intérieur du pays. De plus, la volatilité des conflits étrangers actuels - l'issue de la guerre en Ukraine étant incertaine et la perspective d'un conflit plus large au Moyen-Orient persistant - rend impossible l'anticipation de leur poids en novembre prochain.

Les responsables de la Maison-Blanche reconnaissent qu'il sera difficile de prédire exactement quelle part du temps de M. Biden sera consacrée aux conflits étrangers au cours de l'année, et soulignent que l'emploi du temps du président est toujours un savant équilibre.

Le président continuera à organiser des événements qui mettent l'accent sur ce que son équipe considère comme des sujets prioritaires pour les électeurs, tels que les efforts visant à réduire les frais de camelote et le coût des médicaments, et il utilisera des moments importants tels que son discours sur l'état de l'Union et les prochains arrêts de campagne pour définir son programme, notamment en exposant les enjeux pour la démocratie, selon des personnes familières avec les plans.

Même si le président se concentre sur la campagne et passe potentiellement moins de temps dans la "Situation Room", l'important appareil de sécurité nationale de la Maison-Blanche restera résolument axé sur les questions internationales. Les collaborateurs du président ne s'attendent pas à ce qu'il se déplace beaucoup à l'étranger cette année, étant donné qu'il se consacre à sa campagne, même si quelques voyages sont prévus à l'occasion de grands sommets.

L'équipe de Joe Biden se prépare autant que possible à l'inattendu et se réfère aux élections passées, comme celle de 2008, où l'intérêt des électeurs pour la guerre en Irak a cédé la place aux préoccupations économiques, pour montrer à quel point de nouvelles questions peuvent rapidement modifier la trajectoire d'une campagne.

Les collaborateurs du président considèrent ses efforts diplomatiques intensifs comme un net avantage, surtout si on les compare à la présence chaotique de son prédécesseur, Donald Trump, sur la scène internationale. Ils considèrent également qu'il y a une intersection entre les programmes nationaux et internationaux du président, notamment en ce qui concerne les efforts de protection de la démocratie.

Pourtant, si M. Biden et son équipe ont cherché à exploiter sa diplomatie comme preuve de sa longue expérience d'homme d'État - sa visite surprise à Kiev l'année dernière a été transformée en spot publicitaire -, il n'est pas prévu de faire des efforts mondiaux de M. Biden la pièce maîtresse de sa campagne.

Pourtant, M. Biden a investi énormément de capital politique dans la réponse américaine aux guerres en Ukraine et en Israël, en demandant au Congrès d'approuver des milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine et en s'aliénant certains progressistes par son soutien sans faille à Israël.

Selon des responsables américains, les deux guerres entrent désormais dans une phase critique, l'aide américaine à Kiev risquant de se tarir et la Maison Blanche surveillant de près les signes indiquant qu'Israël passe à une phase plus chirurgicale de son assaut contre Gaza.

Il est impossible de prédire à quoi ressemblera chaque conflit en novembre. Les collaborateurs de Joe Biden estiment que la campagne israélienne visant à éliminer le Hamas pourrait prendre des mois, voire des années. En Ukraine, ils reconnaissent que tout effort pour parvenir à un règlement négocié avec la Russie dépend largement de la volonté du président Volodomyr Zelensky d'accepter des concessions, ce qu'il a fermement rejeté jusqu'à présent.

D'autres points chauds pourraient également éclater et éclipser les points actuels, notamment autour de Taïwan, l'île autonome où des élections se tiendront à la fin du mois. Les responsables américains surveillent de près la réaction de Pékin.

Ce qui semble clair, c'est que les questions étrangères qui ont accaparé le temps de Joe Biden en 2023 ne seront pas résolues rapidement cette année, et que ses efforts pour être réélu partageront son temps et son énergie avec un monde de plus en plus compliqué.

Les leçons de l'histoire

Il existe de nombreux précédents où un président en exercice cherchant à se faire réélire s'avance avec prudence sur la scène internationale. Les efforts discrets de Jimmy Carter pour libérer les otages détenus par l'Iran n'ont pas porté leurs fruits au moment de sa défaite en 1980 ; comme il n'a pas pu parler publiquement de sa diplomatie, l'opinion publique a fini par le considérer comme inefficace.

George H.W. Bush a supervisé la fin de la guerre froide et la première guerre du Golfe, mais les électeurs étaient plus préoccupés par le taux de chômage élevé et l'inflation - une disparité dont a profité son rival Bill Clinton.

Carter et Bush n'ont pas réussi à obtenir un second mandat.

Même si M. Biden se concentre sur la guerre d'Israël contre le Hamas, les responsables de la Maison-Blanche ont maintenu un rythme régulier d'événements nationaux, conscients des risques qu'il y a à laisser le président être perçu comme entièrement accaparé par un conflit étranger. M. Biden lancera sa campagne ce week-end en prononçant un discours sur les menaces qui pèsent sur la démocratie en Pennsylvanie.

"Être président, c'est s'attaquer aux problèmes qui préoccupent le plus les Américains dans leur vie quotidienne, tout en réagissant efficacement en cas de crise sur le territoire national ou à l'étranger", a déclaré Ben LaBolt, directeur de la communication de la Maison-Blanche. "Le président Biden a montré au cours des trois dernières années qu'il était capable de faire les deux : il a fait adopter des lois qui ont permis de créer plus de 14 millions d'emplois, de réduire le coût des médicaments délivrés sur ordonnance et de diminuer l'inflation de deux tiers, de revitaliser les infrastructures et les technologies américaines et de diriger le monde en réponse aux crises sanitaires, économiques, sécuritaires et climatiques mondiales qui nous affectent tous".

Un équilibre difficile à trouver

Selon Julian Zelizer, historien à l'université de Princeton, les risques d'une focalisation excessive sur la politique étrangère sont multiples, notamment le degré d'imprévisibilité et l'incapacité fréquente d'un président à révéler tout ce qui se passe dans les coulisses de la gestion des crises mondiales.

L'image que donneront les rivaux : "Si vous vous concentrez sur la sécurité et la sûreté des personnes à l'étranger et non sur celles qui, ici, aux États-Unis, sont en difficulté ou font face à des problèmes économiques, vous serez dépeint comme étant déconnecté", a déclaré M. Zelizer.

"M. Biden est particulièrement bien placé pour s'occuper de ces questions. Il est certainement mieux placé que d'autres pour faire la part des choses entre ces questions et l'élection. Mais le chemin ne sera pas facile pour lui dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

Ses collaborateurs ont décrit la politique étrangère comme le "premier amour" de M. Biden et elle reste un sujet sur lequel il est à la fois très impliqué au sein de la Maison Blanche et désireux d'en discuter en public.

Le conflit entre Israël et le Hamas a accaparé la majeure partie de son temps au cours des derniers mois, alors qu'il s'efforce de tirer parti d'une relation de plusieurs décennies avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Avant cela, il a passé de longues journées à s'efforcer de rallier les alliés américains à l'Ukraine après l'invasion russe.

Lors d'une rare intervention dans le bureau ovale en octobre, M. Biden a tenté d'expliquer les enjeux des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine à des Américains sceptiques quant à leur pertinence pour les États-Unis.

"Je sais que ces conflits peuvent sembler lointains et qu'il est naturel de se demander : pourquoi est-ce important pour l'Amérique ? M. Biden a prononcé son discours, que ses collaborateurs avaient prévu de centrer sur l'Ukraine pendant des semaines, avant de décider rapidement d'y inclure Israël à la suite des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre.

"Vous savez, l'histoire nous a appris que lorsque les terroristes ne paient pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, de morts et de destructions. Ils continuent. Et le coût et les menaces pour l'Amérique et le monde ne cessent d'augmenter", a déclaré M. Biden.

En décidant de s'adresser à la nation au sujet des guerres, M. Biden a implicitement reconnu que les préoccupations intérieures restaient au premier plan des préoccupations de la plupart des Américains, même si son approche d'Israël a suscité des critiques de la part de membres de son propre parti.

Obstacles immédiats

Dans le courant de la semaine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra au Moyen-Orient pour poursuivre les discussions avec les responsables israéliens sur la prochaine phase de la guerre à Gaza, dont les responsables américains ont clairement indiqué qu'ils s'attendaient à ce qu'elle commence bientôt.

Dans le même temps, les collaborateurs de M. Biden reconnaissent et estiment qu'Israël doit continuer à poursuivre le Hamas dans le but d'éliminer complètement le groupe terroriste, un processus qui s'étendra probablement sur une longue période.

Entre-temps, les demandes de M. Biden pour des milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine se sont heurtées à la résistance des républicains du Congrès, dont beaucoup se sont inspirés de M. Trump, qui a accusé M. Biden de se préoccuper davantage des conflits à l'étranger que des problèmes dans son pays.

"Ils se moquent de notre président actuel. Ils pensent que c'est un imbécile et que nous ne devrions pas être là. Nous ne devrions pas être là. Nous devons d'abord protéger nos propres frontières avant de défendre celles des pays étrangers. Nous devons nous ressaisir", a déclaré M. Trump lors d'un rassemblement organisé le mois dernier à Reno, dans le Nevada.

Les sondages à la sortie des urnes montrent que la politique étrangère ne figure pas parmi les cinq premiers sujets de préoccupation des électeurs depuis plusieurs cycles. L'inflation, l'avortement, la criminalité, la politique des armes à feu et l'immigration sont les questions que les électeurs ont jugées les plus importantes pour le cycle électoral de mi-mandat de 2022.

Au milieu des conflits en Ukraine et en Israël, certains sondages indiquent que les Américains pensent que la politique étrangère devrait prendre plus d'importance lors des élections. Dans un sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publié cette semaine, environ 4 adultes américains sur 10 ont cité des sujets de politique étrangère lorsqu'on leur a posé une question ouverte sur les cinq sujets sur lesquels le gouvernement américain devrait travailler au cours de l'année à venir.

Toutefois, les questions économiques et les préoccupations liées à la démocratie restent en tête des préoccupations des électeurs, dépassant les inquiétudes liées aux conflits à l'étranger. Alors que M. Biden intensifie sa campagne électorale, ses efforts à l'étranger et sa candidature à la réélection entrent en conflit.

"Le monde entier craint que l'Amérique ne perde son centre moral. On craint vraiment qu'avec l'Amérique, les principes américains continuent d'être à l'avant-garde de ce que nous sommes", a déclaré M. Biden aux donateurs en décembre, après avoir évoqué le temps considérable qu'il passait à s'entretenir avec des dirigeants étrangers.

"Si nous faisons notre travail en 2024, nous sauverons ce que peu de générations pourront dire : Nous sauverons la démocratie américaine d'une manière qui est nécessaire. Et le reste du monde nous regarde", a-t-il déclaré.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com