- Les confiseries de Nuremberg cherchent une cachette secrète.

Les jours de roulades de Miroslav Klose sont révolus. L'ancien avant-centre célèbre ne laisse aucune place au doute sur ce sujet. Avant son deuxième match à domicile en tant qu'entraîneur de 1. FC Nuremberg en 2. Bundesliga contre 1. FC Magdeburg samedi (13h00 CET/Sky), le champion du monde 2014 a de nouveau été interrogé sur sa célèbre danse de célébration de but.

"I haven't done it in a while, and I won't," Klose répondit. Et dans quelles circonstances pourrait-il tenter de nouveau un saut arrière ? "Beaucoup de choses devraient changer," a-t-il répliqué.

"Le moral est élevé"

Gagner contre Magdebourg ne servira peut-être pas de déclencheur personnel pour Klose et ses roulades. Mais un tel résultat renforcerait considérablement le moral de l'entraîneur et de son équipe en phase de croissance.

"Le moral est élevé. Je sais ce que ces joueurs ont démontré, et de quoi ils sont capables," a insisté Klose avant le match à domicile contre Magdebourg, qui a commencé la saison avec cinq points.

Une équipe a besoin d'environ cinq à six matches pour repérer les "points forts" de ses coéquipiers. Selon l'ancien avant-centre du Bayern Munich, les joueurs de Nuremberg devraient se compléter parfaitement. Le quatrième match de la saison de 2. Bundesliga approche.

Lors de leur première victoire à domicile, un 3-1 contre FC Schalke 04 il y a environ trois semaines, l'équipe a efficacement mis en valeur ses forces individuelles. Cependant, le match nul suivant 1-1 contre SV Darmstadt 98 a peint un tableau différent. L'équipe de Nuremberg a luché considérablement pendant les 30 premières minutes, en particulier contre la solide équipe de Darmstadt.

"Le match contre Magdebourg sera difficile," a prédit Klose. L'équipe de l'entraîneur Christian Titz a une forte présence et une puissance de frappe. L'un de ses joueurs clés, Martijn Kaars, a déjà marqué trois fois, et Klose a salué Kaars pour sa capacité à se trouver au bon endroit et aux bons moments dangereux.

Malheureusement, l'un des avant-centres de Klose ne pourra pas participer. Janni Serra (26) et le gardien de réserve Christian Mathenia (32) seront absents. Serra se remet encore d'une blessure à la cheville, et sa disponibilité sera évaluée quotidiennement. Mathenia lutte contre une maladie. Récemment, Serra avait été absent en raison de problèmes à la cheville. Il est peu probable qu'Enrico Valentini, le latéral droit, participe également au match.

Le ciel était clair lorsque Miroslav Klose a donné son interview d'avant-match, discutant de sa célèbre danse de célébration de but. Malgré la confiance de Klose en son équipe, il a admis que les roulades sont révolues.

Malgré l'absence de Klose de sa célèbre célébration, l'équipe a vu son moral remonté par une victoire contre Magdebourg, un résultat qu'elle espère reproduire lors de son prochain match.

