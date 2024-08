- Les "conférences quinquennales" visent à faire progresser la situation budgétaire

Dans la préparation du prochain budget, le gouvernement de l'État de Saxe-Anhalt adopte un nouveau format. "C'est un processus continu", a déclaré le porte-parole du gouvernement Matthias Schuppe après la réunion du cabinet. Les négociations reprendront cette semaine lors de "discussions à cinq", a déclaré le porte-parole du gouvernement Matthias Schuppe après la réunion du cabinet. Le ministre-président Reiner Haseloff (CDU), ses adjoints Armin Willingmann (Sciences, SPD) et Lydia Hüskens (Infrastructure, FDP), et le ministre des Finances Michael Richter (CDU) discuteront désormais individuellement avec les ministres des départements respectifs au sujet du budget.

Des écarts financiers et une retenue avec les chiffres

Combien les demandes actuelles dépassent encore les fonds disponibles, le porte-parole du gouvernement ne veut pas le dire sur demande. Dans la coalition noire-rouge-jaune, il y a des négociations intenses pour obtenir un projet d'équilibre. Le ministère des Finances ne veut pas non plus donner de chiffres concrets récemment.

En juin, les demandes dépassaient de plus de trois milliards d'euros les fonds disponibles pour les deux années 2025 et 2026. Avec les projets financés, les partenaires de la coalition peuvent une fois de plus mettre en avant leurs priorités avant l'élection. Récemment, l'État avait prévu un volume d'environ 14 milliards d'euros par an.

Le gouvernement examine soigneusement la liste des demandes pour s'assurer d'un budget équilibré.

