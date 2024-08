- Les conditions printanières exceptionnellement humides et froides ont entraîné une activité minimale des guêpes.

Cette année, les guêpes sont rares en été. Berthold Langenhorst, représentant l'Union pour la conservation de la nature Nabu à Wetzlar, explique : "D'habitude, à partir de mi-août, nous sommes envahis de guêpes, mais cette année, c'est étonnamment calme. La météo est en faute." During the critical period in spring when new queens create colonies and construct their first combs, excess moisture and chill made conditions inhospitable.

Les spores de moisissure ont infecté les rayons, causant des dommages à la progéniture, empêchant les ouvrières de sortir et d'aider la reine à développer la colonie, à gather food, nourrir la couvée et prévenir la propagation de la moisissure. Résultat, de nombreuses jeunes reines ont péri. "Nous voyons moins de nids de guêpes que d'habitude", informe Langenhorst.

À partir de mi-août, les ouvrières commencent à chercher du sucre dans des aliments sucrés comme les gâteaux, les boissons, les gelées ou les sodas.

Une fois les premières ouvrières sorties après environ une à deux semaines au printemps, la reine se retire dans son nid et se consacre uniquement à pondre des œufs. Les ouvrières sont essentially redundant come mid-August et doivent survivre en consommant des aliments riches en sucre.

Entre-temps, de nouvelles reines et mâles émergent dans les nids, finissant par s'accoupler. Seules les jeunes reines survivent à l'automne, cherchant un refuge dans des endroits de hibernation comme les terriers de terre.

L'année prochaine pourrait présenter un tout autre scénario, selon Langenhorst, "Tout dépend du printemps. Si les conditions sont favorables pour les nouvelles reines, nous verrons probablement une augmentation des guêpes à nouveau."

