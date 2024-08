- Les conditions météorologiques prévues sont des averses éparses, des orages à proximité et des pluies abondantes.

Prévisions météo :

Préparez-vous à des averses, orages et fortes précipitations dans la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, selon le Service météorologique allemand (DWD). De midi jusqu'au soir, attendez des averses et orages isolés. Il y a une possibilité de fortes précipitations locales de 15 à 25 litres par mètre carré en peu de temps.

Prévisions pour dimanche :

Pluies toute la nuit et jusqu'à dimanche, avec des averses du sud-ouest et des orages isolés, selon les prévisions des météorologues. Les pluies les plus fortes sont attendues dans une bande étroite, surtout de l'Eifel à la Forêt-Noire, avec des précipitations de 25 à 40 litres par mètre carré, pouvant atteindre localement 60 litres. Les lieux précis sont encore incertains.

Dimanche débutera gris avec des averses occasionnelles, les précipitations diminuant l'après-midi. Les températures varieront entre 20 et 24 degrés.

Chaud à partir de mardi :

La nouvelle semaine commence avec un ciel nuageux et probablement sec. Les températures monteront à 23 à 27 degrés, selon le DWD.

À partir de mardi, il fera plus chaud : Profitez d'un mélange de soleil et de nuages avec des températures allant jusqu'à 25 à 29 degrés.

Le Service météorologique allemand (DWD) a annoncé qu'à partir de mardi, un front chaud supplémentaire traversera la région, faisant monter les températures jusqu'à 25 à 29 degrés.

De plus, concernant les prévisions pour dimanche, le Service météorologique allemand (DWD) a déclaré qu'il y avait une prévision supplémentaire pour une bande plus concentrée de fortes précipitations, pouvant atteindre jusqu'à 60 litres localement, surtout de l'Eifel à la Forêt-Noire, en plus des orages isolés et des averses du sud-ouest.

