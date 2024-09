Les conditions météorologiques extrêmes en Australie ont entraîné des délocalisations forcées et des coupures d'électricité.

Intenses orages avec des pluies torrentielles et des tempêtes violentes ont entraîné des inondations importantes et des pannes de courant dans certaines régions d'Australie. Les autorités ont ordonné l'évacuation de six communautés situées autour de la rivière Derwent sur l'île de Tasmanie, suite à une alerte de crue déclenchée par l'agence météorologique nationale pour la rivière. Le sud a été particulièrement touché.

Environ 100 000 personnes en Tasmanie et en Victoria, notamment à Melbourne, ont connu des coupures de courant temporaires, selon ABC News. Chris Kilby, un agriculteur de Westwood dans le nord de la Tasmanie, a décrit les vents comme "simplement horribles". La tempête a arraché des toits et déraciné des arbres. Une femme de 63 ans est décédée lorsque un arbre s'est effondré sur une cabane de vacances à Moama, une ville située à la frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et la Victoria.

Sydney a également été affecté : la tempête violente a entraîné l'annulation de plus de trente vols à l'aéroport de la ville. Une seule piste est restée opérationnelle, comme l'a annoncé un représentant de Sky News Australia.

D'un autre côté, l'Australie-Occidentale et le Territoire du Nord ont connu des vagues de chaleur sans précédent - c'est l'hiver en Australie. La région très fréquentée de Kimberley a enregistré un record de 41,5°C la semaine dernière à la station météorologique de Yampi Sound, marquant la température la plus élevée jamais enregistrée à cette période de l'année. Août a été le mois le plus chaud jamais enregistré en Australie, selon Weatherzone. Le pays est particulièrement vulnérable aux conséquences du changement climatique.

