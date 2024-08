- Les conditions météorologiques défavorables ont arrêté la tentative de lancement de SpaceX.

La mission spatiale "Polaris Dawn" de SpaceX a été reportée. Jared Isaacman, à l'origine de ce projet en collaboration avec Elon Musk, fondateur de SpaceX, a annoncé cette nouvelle sur Twitter. Le retard n'est pas dû à des problèmes techniques, mais plutôt à des prévisions météorologiques défavorables dans les régions où le vaisseau spatial doit atterrir lors de son retour.

"La patience est essentielle pour les aventures les plus difficiles, et nous sommes prêts à attendre le moment parfait", a écrit Isaacman. Il a insisté sur le fait que "compte tenu de nos ressources limitées en soutien à la vie, il est crucial d'être 100% sûr des conditions météorologiques lors de notre retour". En plus d'être l'organisateur de la mission, Isaacman en est également le commandant.

La mission "Polaris Dawn", qui durera jusqu'à cinq jours, impliquera un équipage de quatre astronautes voyageant jusqu'à 1 400 kilomètres de la Terre, après le décollage depuis le port spatial de Cape Canaveral. Selon SpaceX, cela marquerait la plus longue distance atteinte par l'homme depuis les missions Apollo des années 1970 qui se sont rendues sur la Lune.

Isaacman sera accompagné des astronautes Kidd Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon à bord du vaisseau spatial "Dragon", transporté en orbite par une fusée "Falcon 9". Cette mission comprendra également une sortie dans l'espace par les astronautes, pendant laquelle SpaceX prévoit de tester une nouvelle combinaison spatiale extra-véhiculaire.

Malgré le report, la mission spatiale "Polaris Dawn" reste une entreprise passionnante pour Isaacman et son équipage. Ils s'engagent à assurer la sécurité de leur sortie dans l'espace et le succès du test de la combinaison spatiale extra-véhiculaire, tous deux dépendants des conditions météorologiques appropriées lors de leur retour.

