Les conditions météorologiques défavorables forcent le report des matchs des séries éliminatoires entre les Braves d'Atlanta et les Mets de New York.

Les matchs prévus entre les New York Mets et les Atlanta Braves à Truist Park les mercredi et jeudi ont été annulés en raison de "la météo et de ses conditions défavorables".

Initialement prévus pour se terminer dimanche, la saison de la MLB est maintenant prolongée jusqu'à la semaine suivante. Les matchs reportés seront joués lundi dans le cadre d'un doubleheader standard à Truist Park.

Les annulations ont lieu alors que l'ouragan Helene s'approche, accompagné d'un front froid qui apporte une ligne de pluies et d'orages lente mercredi.

La convergence de ces deux éléments entraîne une situation météorologique exceptionnellement intense dans le nord de la Géorgie, selon l'évaluation du National Weather Service.

Cette série entre les deux rivaux de la ligue était considérée comme l'une des pivots de la saison 2024 de la MLB, jouant un rôle important dans la sécurisation des places en playoffs.

Actuellement, les Mets ont une longueur d'avance sur les Braves pour la position de wild card. Entre-temps, les Braves sont à moitié jeu derrière les Arizona Diamondbacks pour la troisième et dernière place de wild card.

Cette semaine, les Mets affrontent les Brewers à Milwaukee, tandis que les Braves accueillent les Kansas City Royals sur leur terrain.

La première balle pour le match de lundi est prévue pour 13h10 HE.

Les matchs reportés sont un contretemps temporaire dans la compétition intense entre les Mets et les Braves, car l'événement sportif dépend des bonnes conditions météorologiques. La situation météorologique intense, causée par l'ouragan Helene et un front froid, a entraîné de nombreux reports dans la saison de la MLB.

