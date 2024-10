Les conditions hivernales instables ne parviennent pas à arrêter la dégradation des glaciers.

L'hiver dernier, les importantes chutes de neige n'ont pas réussi à aider significativement les glaciers suisses. Cela est dû à des températures inhabituellement élevées en juillet et août, combinées à la poussière saharienne déposée sur les montagnes, ce qui a entraîné une diminution de 2,5 % du volume des glaciers cette année, selon la Commission suisse de surveillance cryosphérique relevant de l'Académie des sciences de Suisse.

Après les importantes chutes de neige de l'hiver 2023/24, cela semblait prometteur, l'Académie des sciences de Suisse ayant mentionné des données du Réseau de surveillance des glaciers (Glamos). Il y a eu une augmentation de 30 % des chutes de neige au-dessus de 2 200 mètres, dépassant la moyenne à long terme de novembre à mai. Les enregistrements remontant à 90 ans montrent certaines des profondeurs de neige moyennes les plus élevées pendant cette période.

Cependant, les mois d'été de juillet et août se sont avérés être les plus chauds, et août a connu la perte de glace des glaciers la plus importante jamais enregistrée. Même le célèbre Jungfraujoch, situé à environ 3 463 mètres d'altitude, a connu des températures plus élevées que les canicules de 2003 et 2022. Le volume des glaciers avait déjà diminué de 10 % en l'espace de deux ans (2022 et 2023), la plus importante diminution jamais enregistrée sur une période de deux ans.

De plus, la poussière saharienne a joué un rôle négatif cette année. Elle a teinté la neige de jaune-brun et a entraîné une absorption plus importante de la lumière solaire, ce qui a accéléré la fonte. De plus, il y a eu une pénurie de chutes de neige au-dessus de 3 000 mètres entre mi-juin et mi-septembre, ce qui est inhabituel par rapport à la moyenne à long terme mais qui est devenu plus fréquent ces dernières années.

Malgré l'augmentation prometteuse des chutes de neige pendant l'hiver 2023/24, l'impact négatif des températures élevées de l'été et de la poussière saharienne est resté evident. Malheureusement, malgré les chutes de neige plus importantes que la moyenne, les glaciers ont toujours subi des pertes importantes, avec plus de glace fondue en août qu

