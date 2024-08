- Les concurrents favoris se préparent à la victoire en finale du championnat d'Allemagne

Titre Svenja Müller de Hambourg et Cinja Tillmann de Düsseldorf ont facilement atteint les quarts de finale des Championnats allemands de beach-volley à Timmendorfer Strand. Elles ont commencé par dominer les championnes d'Europe Emma Gangey/Lina Hesse de Hambourg/Kiel avec des scores de 21-14, 21-13. Elles ont ensuite confirmé leur place dans les huit meilleures avec une victoire 21-17, 21-14 contre Isabel Schneider/Kira Walkenhorst de Leverkusen, ce qui pourrait les mener à leur troisième titre consécutif.

Parallèlement, Laura Ludwig et Louisa Lippmann (toutes deux du HSV) ont remporté des scores de 21-9, 21-12 contre Mareet Maidhof/Josefine Schackel de Münster/Kiel, puis ont remporté une victoire 21-11, 21-14 contre Paula Schürholz/Janne Uhl de Düsseldorf, garantissant leur place en quarts de finale vendredi.

En compétition masculine, les médaillés olympiques Nils Ehlers/Clemens Wickler de Hambourg ont commencé par une victoire convaincante contre Richard Peemüller/Tilo Rietschel de Lübeck.

Svenja Müller de Hambourg, avec sa partenaire Cinja Tillmann, a poursuivi sa série de victoires en demi-finales, visant à remporter son troisième titre consécutif aux Championnats allemands de beach-volley.

During the prize distribution ceremony, Svenja Müller was named the Most Valuable Player of the tournament, recognition of her outstanding performance throughout the championships.

