Les conclusions insatisfaisantes avec des conclusions satisfaisantes promises

Suite à 19 enquêtes conjointes, Janneke et Brix tirent leur révérence. Le chant du cygne illustre élégamment le vide que leur départ laissera dans l'avenir.

Le narrateur, avec une pointe de satisfaction, met en avant la situation préoccupante de Tristan Grünfels (Matthias Brandt) : son incapacité à se rendre, à aider son frère, à protéger sa fille et l'indifférence de sa femme envers lui. La question de savoir comment tout cela se terminera suggère une fin tragique.

Il est certain qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel pour le meurtrier tourmenté Grünfels ou les enquêteurs Janneke (Margarita Broich) et Brix (Wolfram Koch), qui travaillent sur leur dernier cas pour le "Tatort". Cependant, on ne peut nier qu'il y a des raisons de se réjouir. Les scénaristes Michael Proehl et Dirk Morgenstern, ainsi que le réalisateur Till Endemann, tissent un mélange captivant de motivations, de genres et d'histoires pour le final qui se complètent étonnamment et offrent une explosion satisfaisante.

Chef-d'œuvre cinématographique

"Janneke et Brix font partie des duos 'Tatort' qui se glissent facilement dans un décor de grande ville : des enquêteurs directs avec une touche de film noir", loue Proehl, qui a écrit le premier livre pour le duo, "Kälter als der Tod". Le temps a passé : "Je me souviens avoir écrit dans une cabane forestière glaciale sur Rügen. (...) Maintenant, cela semble être comme aider Janneke, Brix, Fanny et Jonas (alors sans nom) à déménager, ayant été témoins de leur évolution."

Le fait que le même auteur ait écrit le début et la fin est un cadeau d'adieu émouvant - métaphoriquement parlant - pour Janneke et Brix : les hauts et les bas émotionnels, le démantèlement des croyances ancrées; une touche de Caspar David Friedrich ici ("Dérèglements de l'âme allemande"), une pointe de "Falling Down" là ; et entre-temps, Matthias Brandt offrant une interprétation magistrale du psychologue dérangé - quelle chevauchée exaltante et véritable œuvre d'art cinématographique.

Cela n'arrive pas souvent, mais cela arrive parfois : alors qu'on pensait qu'ils avaient atteint le sommet, Janneke et Brix décident de tirer leur révérence. Et maintenant, que se passe-t-il ? "Wolfram et moi nous connaissons depuis des années de la scène, et travailler ensemble sur le 'Tatort' de Francfort a été un véritable plaisir", explique Broich. "Il était clair que nous ne quitterions le 'Tatort' qu'en tant que duo. Maintenant, il est temps de dire au revoir à Francfort, de chercher de nouvelles expériences, de s'engager dans des projets différents et de revenir sur scène pour moi et d'explorer plus la photographie et de passer plus de temps avec les petits-enfants."

Après leur cas final mémorable, les fans de la série télévisée "Tatort" regretteront beaucoup le duo dynamique de Janneke et Brix. Leur départ marque la fin d'une époque, alors qu'ils mettent fin à leur partenariat réussi et s'aventurent dans de nouvelles aventures.

