Les concerts de Swift annulés: "suspect plaidé coupable".

La veille de l'arrestation d'un jeune homme de 19 ans en Autriche qui aurait planifié une attaque lors d'un concert de la chanteuse américaine Taylor Swift, les enquêteurs ont révélé de plus amples détails. Selon ces informations, les plans étaient déjà bien avancés.

Le principal suspect de l'attaque terroriste présumée contre le concert de Taylor Swift à Vienne a apparemment "avoué intégralement". Aucune autre personne n'est recherchée, ont déclaré les autorités. "Le jeune homme de 19 ans a fait une confession complète", a déclaré Franz Ruf, directeur général de la sécurité publique. Selon lui, le suspect visait à "se tuer ainsi qu'une foule importante", a ajouté Omar Haijawi-Pirchner, directeur de la Direction de la sécurité et du renseignement d'État.

Grâce à l'intervention des enquêteurs, une tragédie a été évitée, selon le ministre de l'Intérieur autrichien Gerhard Karner. "Une tragédie a été évitée", a déclaré le politique du ÖVP, répétant cette phrase deux fois lors de la conférence de presse. "La situation était grave et elle l'est toujours", a-t-il ajouté. Le ministre a souligné le niveau d'alerte terroriste le plus élevé en Autriche, qui a été en vigueur pendant plusieurs mois, notamment après l'attaque de Hamas en Israël en octobre.

Le principal suspect de 19 ans - un Autrichien d'origine macédonienne - a quitté son emploi le 25 juillet et a annoncé qu'il avait "de grandes choses" à venir, a déclaré le directeur général Ruf. Le deuxième suspect, un jeune de 17 ans, a mis fin à sa relation avec sa petite amie. Tous deux semblaient prêts à mourir, a déclaré Ruf.

Le jeune islamiste radicalisé avait préparé des attaques et ciblé les spectacles de Swift dans la capitale autrichienne, selon les autorités de sécurité. En prévision, les trois événements de masse prévus pour cette semaine ont été annulés moins de 24 heures avant la première apparition prévue de Swift jeudi. Selon le gouvernement autrichien, le niveau de menace était "très sérieux".

Les autorités traitent toujours le suspect confesso

Lire aussi: