Les comportements des ouragans ont subi des transformations, et par conséquent, nos stratégies de préparation aux ouragans nécessitent des modifications.

Pour nous protéger des dangers croissants, les experts préconisent que la préparation aux ouragans et la compréhension des tempêtes par les gens doivent s'adapter de manière proactive.

Selon David Johnson, porte-parole de l'Administration océanique et atmosphérique nationale, qui s'est entretenu avec ABC News, "Nous voulons nous assurer que les gens ne deviennent pas complaisants, qu'ils reconnaissent que ces tempêtes sont de plus en plus fortes en raison du changement climatique et qu'ils y répondent en conséquence."

Faut-il partir ou rester ?

Plus de 90 % du réchauffement mondial des 50 dernières années s'est produit dans les océans. Les ouragans exploitent cette énergie supplémentaire, devenant plus puissants plus rapidement - même juste avant de toucher terre.

Le renforcement rapide laisse peu de temps pour l'évacuation ; les autorités et les habitants côtiers qui pourraient s'attendre à un ouragan de catégorie 1 pendant la nuit pourraient se retrouver confrontés à un ouragan de catégorie 3 le lendemain matin.

Des ouragans récents comme l'ouragan Ian, qui a dévasté la côte sud-ouest de la Floride, témoignent de cette tendance.

Les officiers d'urgence peuvent choisir de ne pas donner l'ordre d'évacuation en raison de l'intensification rapide de l'ouragan après la date limite d'évacuation, a déclaré Peter Davis, chercheur en catastrophes à l'Université de Floride occidentale.

Les habitants côtiers se retrouveront de plus en plus bloqués chez eux.

"We haven't exactly devoted the necessary resources and time into determining the most efficient way of educating the public on what home sheltering during a potential major hurricane entails," Davis told ABC News.

Cela implique d'avoir suffisamment de vivres et d'eau pour une période prolongée en cas de panne de courant. Cela peut également impliquer d'acquérir un groupe électrogène de secours et un chargeur solaire pour votre appareil mobile, a suggéré Davis.

Se préparer à plus qu'un ouragan

Les températures ont grimpé en Louisiane après l'ouragan Claudette cet été. L'indice de chaleur a dépassé 100 degrés alors que près de 2,2 millions de clients étaient privés d'électricité, y compris la climatisation.

Les services d'urgence ont été submergés de patients souffrant de coup de chaleur.

Réviser les plans de préparation pour tenir compte d'autres catastrophes extrêmes nécessite "différents niveaux de prise de décision", a déclaré Lisa Lopez, chercheuse principale à l'initiative de changement environnemental de l'Université Stanford. Préparez-vous comme si vous alliez être bloqué pendant une période prolongée, a conseillé Lopez.

Faites des réserves de denrées non périssables et sécurisez un endroit pour le stockage qui n'est pas susceptible d'inonder. Rassemblez des fournitures supplémentaires, ainsi qu'un kit de premiers secours.

"The assumption that we’ve long held in the United States that it’s no more than 72 hours before help arrives is no longer the case," Davis said. "Therefore, people need to make sure they have, to the best of their ability, as many supplies as possible."

Enfin, apprenez les emplacements des abris officiels dans votre communauté. Ces abris peuvent fournir les essentiels pour survivre, notamment la climatisation, la nourriture et un endroit sûr pour dormir.

Respecter les catégories inférieures

Les catégories d'ouragan sont basées sur la vitesse du vent de la tempête, ignorant le risque de surcroit ou d'inondation.

"The sort of impact we’re witnessing, even if we discuss a Category 1 hurricane, is different now," Lopez said, noting that Category 1 hurricanes now encompass intense rainfall and can also induce widespread storm surge.

Les citoyens doivent abandonner leur "perception et leur fierté, pensant qu'ils pourraient le gérer" lorsque la tempête est de catégorie inférieure, a-t-elle ajouté.

"The actions (we can take) remain appropriate, but they may need to be intensified in different ways," Lopez said.

Repenser vos sources d'information

Avec autant de sources d'informations et de données, "décentraliser et démocratiser l'information est crucial", a déclaré Thomas Smith, professeur de sciences environnementales à l'Université de Géorgie. Mais elle doit être fiable.

En faisant cela, Lopez suggère de se poser les questions suivantes : "Pourquoi utilisez-vous cette source de données ? Peut-être utilisez-vous votre application météo sur votre smartphone tous les jours, mais est-ce vraiment la meilleure application lorsque vous prenez des décisions vitales pour préparer votre famille ?"

Les experts insistent sur l'importance de suivre les gestionnaires d'urgence locaux et de surveiller les prévisions météorologiques et les informations du Centre national des ouragans ou du Service national de meteorologie.

"Connaissez votre source", a déclaré Lopez. "Et accordez-y toute votre attention."

