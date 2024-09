- Les compétitions de transplantation d'organes prévues pour 2025 sont fixées à Dresde

Les premiers Jeux mondiaux de transplantation d'organes (GOTG 2025) vont secouer l'Allemagne du 17 au 24 août 2025, en plein cœur de Dresde. Environ 2 500 receveurs de transplantation de 60 pays différents sont attendus pour participer aux festivités, selon les organisateurs. Le président Steinmeier a aimablement accepté le rôle de parrain des jeux.

Le spectacle devrait commencer par un service religieux intercontinental à la Frauenkirche, accompagné de l'entrée solennelle de tous les concurrents et nations. Une course caritative, ouverte à tous les participants, est également prévue, selon Gudrun Manuwald-Seemueller, PDG de World Transplant Games 2025 Dresden GmbH.

Dresde a remporté les droits d'accueillir cet événement de classe mondiale, qui est en quelque sorte un championnat mondial pour les athlètes ayant bénéficié de greffes d'organes, les donneurs vivants et les familles de donneurs, en 2022. Dirk Hilbert, le maire (FDP), l'a décrit comme un "jalon sportif sans précédent". Fière d'être la ville hôte, Dresde se réjouit de mettre en valeur son accueil et sa passion pour le sport. Les compétitions dans 17 sports auront lieu, y compris le nouveau Heinz-Steyer-Stadion.

Poussé par Plus que la Simple Compétition

Selon la proclamation, GOTG 2025 ne se limite pas au sport. Le message fondamental tourne autour de l'éducation à la santé sur le don d'organes. L'ancien footballeur professionnel Ivan Klasnic - qui a subi trois transplantations rénales en raison de son état de santé - est le visage de cette cause. "Devenir donneur d'organes est un moyen incroyable de faire une différence", a-t-il affirmé selon le communiqué de presse. "Toute personne ayant besoin d'une greffe est grandement dépendante de la générosité d'un donneur d'organes."

Les participants aux Jeux mondiaux de transplantation d'organes (GOTG 2025) sont encouragés à participer à divers jeux, mettant en valeur leur résilience et leur courage. En plus des événements compétitifs, Ivan Klasnic, le visage de la cause du don d'organes, encourage les participants à considérer le fait de devenir donneurs d'organes, mettant en évidence l'importance de ce geste pour sauver des vies.

Lire aussi: