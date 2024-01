Les compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde en 2023

Aussi, lorsque l'occasion se présente de célébrer quelque chose de positif dans le monde de l'aviation, il faut y jeter un coup d'œil.

Cirium, une société d'analyse de l'aviation, a analysé les chiffres pour révéler les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier qui affichent les meilleurs taux de ponctualité. Quel que soit l'endroit du monde où vous vivez - ou prévoyez de vous rendre - ces statistiques vous permettent d'espérer que votre prochain voyage se déroulera sans encombre.

S'envoler vers les sommets

Bien que Cirium ait récompensé des lauréats sur différents continents, le prix de la compagnie aérienne la plus ponctuelle a été remporté par Avianca, le transporteur national colombien. Cette compagnie, dont le nom commence généralement par un A minuscule, fait partie du réseau Star Alliance.

Si Avianca a obtenu la reconnaissance générale, la compagnie aérienne qui a décroché le titre de compagnie la plus ponctuelle en Amérique du Sud est Copa, la compagnie aérienne nationale du Panama.

En Asie, c'est la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) qui a été la plus ponctuelle. En Amérique du Nord, c'est Delta Air Lines, tandis qu'Iberia Express remporte le titre pour l'Europe. La compagnie aérienne la plus ponctuelle au Moyen-Orient et en Afrique est Oman Air, qui a fêté son 30e anniversaire en 2023.

Toutefois, si l'on creuse un peu plus les données, on constate que le portrait des avions ponctuels est plus varié.

Cirium a pris en compte plusieurs facteurs pour établir son classement : les arrivées à l'heure, les vols suivis et le nombre total de vols effectués. Selon l'analyse de Cirium, Avianca a enregistré 85,73 % d'arrivées à l'heure sur un total de 213 039 vols.

Par ailleurs, deux compagnies aériennes basées aux États-Unis - Delta et American Airlines - ont largement dépassé le reste de la liste en termes de nombre total de vols. Delta a fait décoller 1 635 486 vols en 2023, avec un taux de ponctualité de 84,72 % ; American a assuré 1 998 844 vols avec un taux de ponctualité de 80,61 %.

Qatar Airways (85,11 %) et Japan Airlines (82,58 %) ont également obtenu de bons résultats.

Pour David White, directeur principal des initiatives avancées chez Cirium, 2023 a été une année de résilience pour l'industrie du transport aérien après avoir été frappée par la pandémie.

"Malgré les difficultés, les principales compagnies aériennes ont réussi à terminer l'année avec des performances impressionnantes en matière de ponctualité", a déclaré M. White dans un communiqué.

Cirium a également mis à l'honneur les petites compagnies à bas prix. Les cinq premiers sont Safair (Afrique du Sud), Azul (Brésil), Hong Kong Express, JetStar Japan et Iberia Express (Espagne).

Le rapport complet note également que tous les retards ne sont pas imputables à la compagnie aérienne elle-même. Les conditions météorologiques, le trafic aéroportuaire et les problèmes de personnel peuvent également y contribuer.

Prix décernés aux aéroports

Selon Cirium, le meilleur aéroport au monde pour la ponctualité en 2023 est Minneapolis-St Paul (MSP) dans le Minnesota.

L'aéroport de taille moyenne le plus ponctuel était Osaka International (ITM) au Japon. Cependant, il ne s'agit pas du principal hub aérien d'Osaka, car la plupart des visiteurs internationaux passent par l'aéroport international du Kansai (KIX), situé à environ une heure de la ville.

L'aéroport international d'Osaka, également appelé Itami, est un aéroport plus petit qui, malgré son nom, sert de plaque tournante pour les vols intérieurs dans le pays.

L'aéroport international Mariscal Sucre (UIO), qui dessert Quito, en Équateur, a remporté la palme dans la catégorie des petits aéroports.

Source: edition.cnn.com