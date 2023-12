Les compagnies aériennes américaines enregistrent une amélioration des vacances par rapport à la fin de l'année 2022, selon les chiffres.

À l'approche de Noël et du Nouvel An, les compagnies aériennes continuent d'enregistrer peu d'annulations de vols, après l'effondrement désastreux des voyages de vacances de l'année dernière.

Les chiffres de FlightAware montrent que les transporteurs américains ont annulé moins de 1 % de l'ensemble des vols au cours de la semaine écoulée. Les compagnies aériennes ont programmé plus de 162 000 vols entre le 20 et le 26 décembre et n'en ont annulé que 1 100.

La FAA a prévenu que des arrêts au sol pourraient être mis en place mercredi pour les vols au départ des principaux aéroports de la côte Est (Philadelphie, Boston, New York et Washington), les pilotes et les contrôleurs aériens devant faire face à des plafonds nuageux bas et à une visibilité réduite. À 15 heures, ces arrêts au sol ne s'étaient pas encore concrétisés. Selon FlightAware, les compagnies aériennes n'ont annulé que 129 vols aux États-Unis et en ont retardé 3 800 autres.

La situation est diamétralement opposée à l'effondrement du programme de Southwest Airlines au cours des dix derniers jours de l'année 2022, qui a entraîné l'annulation de 16 900 vols et laissé deux millions de passagers en plan.

Malgré cela, Southwest Airlines a retardé le plus grand nombre de vols de tous les transporteurs américains pendant la période de pointe des fêtes, soit environ un vol sur quatre au cours de la semaine écoulée.

Du 20 au 26 décembre, Southwest a retardé 27 % de son programme, soit 8 096 vols. Seuls 2 % des vols de Southwest ont été annulés au cours de la même période. Mercredi, Southwest a encore retardé 985 vols, soit un vol programmé sur cinq.

Les retards de la semaine dernière ont atteint leur apogée mardi, lorsque les compagnies aériennes américaines ont retardé près de 28 % de tous les vols, qui sont arrivés en moyenne avec 52 minutes de retard, selon les chiffres de FlightAware.

"Il y a une grande différence entre un retard et une annulation", a déclaré la semaine dernière le ministre des transports, Pete Buttigieg, lors d'une conférence de presse.

M. Buttigieg a souligné que le taux d'annulation des vols est ce qu'il considère comme "sain", mais "cela nous invite à accorder plus d'attention à la question des retards et à faire pression sur les compagnies aériennes pour qu'elles se comportent de la sorte".

American Airlines a déclaré mardi en fin de journée qu'une poignée de ses vols régionaux avaient été annulés en raison des conditions météorologiques, tout en se vantant d'avoir "le moins d'annulations parmi les grandes compagnies aériennes en cette période de vacances".

