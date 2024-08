- Les communautés viticoles à protéger par une zone d'accès restreint

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, la sécurité sera renforcée pour le prochain Festival du Vin au centre-ville de Stuttgart. La ville prévoit d'émettre un décret de police pour étendre la zone de restriction de couteaux et d'armes existante pendant le Festival du Vin (du 28 août au 8 septembre 2024).

Actuellement, les couteaux avec des lames de plus de 4 centimètres, les armes et divers objets sont interdits dans deux zones de la ville les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, entre 20 heures et 6 heures du matin le lendemain. Le nouveau décret de police vise à compléter les dispositions de sécurité des organisateurs du Festival du Vin.

Des améliorations de sécurité similaires sont également prévues pour Heilbronn.

Heilbronn souhaite également renforcer la sécurité suite à l'attaque de Solingen. Le maire Harry Mergel (SPD) prévoit d'étendre la zone sans armes actuelle autour de la gare principale au centre-ville pendant le Festival du Vin (du 5 au 14 septembre). Le maire peut initier cette extension par décret sans nécessiter l'approbation du conseil municipal, selon "Heilbronner Stimme".

"Une zone sans armes n'est peut-être pas la solution à tout, mais elle offre aux forces de l'ordre une base juridique solide pour saisir même les couteaux miniatures", a déclaré Mergel via la ville. "Cela renforce également le sentiment général de sécurité." Le porte-parole du politique du SPD a également soutenu une interdiction nationale de porter des couteaux.

La sécurité des visiteurs est une priorité absolue à la Munich Oktoberfest. "compte tenu de la situation de sécurité actuelle, nous renforcerons les inspections", a annoncé le maire Dieter Reiter (SPD). Cela pourrait entraîner des temps d'attente plus longs aux points d'entrée. "La sécurité passe toujours avant tout", a déclaré Reiter. La Wiesn est la plus grande fête populaire du monde et accueille des millions de visiteurs chaque année. Le festival est prévu cette année du 21 septembre au 6 octobre.

La Commission, composée d'autorités locales et d'experts en sécurité, devrait discuter de la mise en œuvre de restrictions plus strictes aux couteaux et aux armes dans les événements publics, suite à l'attaque de Solingen. Après avoir examiné la situation à Stuttgart et à Heilbronn, la Commission devrait proposer des réglementations nationales pour renforcer les mesures de sécurité contre les attaques potentielles à l'arme blanche.

Lire aussi: