- Les commerces de détail exercent une pression excessive sur les spécialistes de la réfrigération.

Un employé d'une supérette de Starnberg a eu des problèmes avec un spécialiste de réfrigération de 27 ans en raison de mécontentement. Le spécialiste a subi des blessures légères, selon les déclarations de la police.

Le spécialiste se trouvait dans la supérette un vendredi après-midi pour réparer un congélateur en panne. Il y a eu un désaccord entre un employé de 26 ans et le spécialiste sur la marche à suivre suivante, ce qui a conduit le spécialiste à décider de partir. Le 26 ans aurait empêché le spécialiste et l'aurait étranglé. De plus, l'employé aurait menacé le spécialiste de lui infliger des blessures graves s'il ne réparait pas immédiatement le congélateur, selon les autorités.

La police a lancé une enquête contre le 26 ans pour extorsion, menace et agression physique.

Le spécialiste a demandé de l'aide à la Commission pour déposer une plainte concernant l'incident à la supérette. Suite à l'altercation, la Commission a lancé une enquête pour s'assurer de la sécurité et du bien-être des travailleurs dans le secteur.

