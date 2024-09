Les commerçants réduisent sensiblement le prix du sucre

Le marché du sucre a connu récemment des changements radicaux, avec des prix en chute libre. Les marchés mondiaux voient des baisses de prix allant jusqu'à un tiers, et Südzucker, une grande corporation, doit réviser ses objectifs annuels en conséquence. La société cotée en bourse SDax a Significativement réduit son prévisionnel pour l'année, qui se termine en février 2025, anticipant une perte dans le segment du sucre.

Südzucker se bat contre un excès d'offre de sucre sur le marché européen et une baisse des prix mondiaux. Cependant, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car les détaillants à prix réduits comme Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka et Netto baissent les prix. Par exemple, un paquet de 1 kg qui coûtait autrefois 1,49 euro est maintenant vendu 89 cents. Des baisses de prix similaires sont annoncées chez Kaufland et Lidl, tandis que Rewe, Penny et Norma suivent le mouvement. Même d'autres produits sucrés comme le sucre en poudre et la confiture sont attendus pour une baisse de prix.

L'Allemagne a connu une augmentation significative des prix alimentaires ces dernières années, le sucre étant l'un des plus touchés. Le coût d'un paquet de sucre était plus de 82 % plus cher en août 2024 qu'il y a quatre ans. Cette augmentation des prix était principalement due à des coûts énergétiques, de matériaux et de main-d'œuvre plus élevés, selon l'industrie sucrière allemande. En décembre 2023, le prix moyen du sucre sur le marché domestique européen a atteint un niveau record de 856 euros la tonne.

La tendance actuelle des prix est influencée par les prix du pétrole et les perspectives de récolte de canne à sucre dans des pays comme le Brésil, la Thaïlande et l'Inde. Selon le portail agricole Agrarheute, le prix du sucre sur le marché à terme de Londres a chuté d'un cinquième en un an, pour atteindre son niveau actuel de 520 dollars la tonne, soit 469 euros.

Cette baisse des prix signifie une diminution des revenus pour Südzucker. La société s'attend maintenant à des revenus compris entre 9,5 et 9,9 milliards d'euros, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 10 à 10,5 milliards d'euros. Le EBITDA est également prévu entre 550 et 650 millions d'euros, même la limite supérieure atteignant à peine la moitié du résultat de l'année dernière.

La société anticipe maintenant une perte dans le segment du sucre pendant la deuxième moitié de l'année, un changement significatif par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice compris entre 200 et 300 millions d'euros. Au deuxième trimestre, qui s'est terminé en août, le chiffre d'affaires préliminaire de Südzucker a slightly

Lire aussi: