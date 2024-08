Les commandes importantes augmentent les bénéfices de Siemens

Siemens publie des résultats significativement meilleurs au dernier trimestre par rapport à l'année précédente - mais un segment clé continue de lutter contre une faible demande.

Siemens a bénéficié de commandes importantes pour des logiciels industriels au printemps, compensant les difficultés du secteur de l'automatisation. Le PDG de Siemens, Roland Busch, a déclaré que l'entreprise dans son ensemble avait connu une croissance rentable. "Le secteur de l'automatisation industrielle reste difficile", a-t-il ajouté. Ce secteur est une préoccupation pour Siemens depuis quelque temps. La division Digital Industries, qui comprend le secteur de l'automatisation, est touchée par l'hésitation des clients à investir dans le monde entier, et les stocks sont pleins. En conséquence, les commandes de technologie d'automatisation ont diminué.

La division a enregistré 20 % de commandes supplémentaires grâce à l'activité florissante des licences de logiciels. Dorénavant, la division génère 20 % de son chiffre d'affaires grâce aux logiciels - les profits dans ce domaine ont augmenté de plus de 80 % au cours de l'année écoulée.

Dans l'ensemble du groupe, le chiffre d'affaires a augmenté de 5 % pour atteindre 18,9 milliards d'euros au dernier trimestre, a annoncé Siemens. Le bénéfice d'exploitation industriel a augmenté de 11 % pour atteindre 3 milliards d'euros. Les analystes interrogés par l'entreprise avaient prévu un chiffre d'affaires de 18,9 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation industriel de 2,8 milliards d'euros.

Les commandes de Chine augmentent

Le segment Digital Industries est généralement le meilleur performer du groupe Siemens, mais actuellement, l'activité d'automatisation y souffre d'une faible demande et d'une mauvaise utilisation des capacités. Avec des stocks pleins, l'activité est également plus difficile pour les clients. Cependant, les commandes du marché important de la Chine ont augmenté.

Cette faiblesse actuelle ne semble pas nuire à la tête de Digital Industries, Cedrik Neike. La veille de l'annonce des résultats, Siemens a révélé que son contrat avait été prolongé jusqu'en 2030. Neike est considéré comme un potentiel successeur à long terme du PDG actuel Busch. L'autre grand segment, Smart Infrastructure (SI), a bien performé dans l'ensemble, avec une activité particulièrement forte aux États-Unis. La petite division ferroviaires, Mobility, a également bien performé.

Projection confirmée, mais un peu plus prudente

Compte tenu de la situation actuelle, Siemens a confirmé sa prévision pour le reste de son exercice financier, qui se termine en septembre. Cependant, la division entre le segment Smart Infrastructure performant et le secteur Digital Industries en difficulté est également visible ici : tandis que la marge pour DI est attendue à la fin de la fourchette Previously indicated, it is expected to be at the upper end for SI.

Les commandes étaient 15 % inférieures au niveau de l'année précédente, mais supérieures aux prévisions des analystes. Cela était principalement dû à une baisse significative des commandes dans la division Mobility : en 2023, le secteur a reçu une commande d'un système ferroviaire clé en main d'une valeur de 2,5 milliards d'euros en Égypte et une deuxième commande de trains S-Bahn d'une valeur de 2,1 milliards d'euros en Allemagne.

L'augmentation des commandes de Chine est un développement positif pour le segment Digital Industries, malgré les difficultés actuelles du secteur avec une faible demande et des stocks pleins. Le chiffre d'affaires de la division a bénéficié d'une augmentation de 20 % des commandes de logiciels, ce qui représente désormais 20 % de son chiffre d'affaires, avec une augmentation des profits dans ce domaine de plus de 80 % au cours de l'année écoulée.

