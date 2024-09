Les comédiens Böhmermann, Joko, Klaas et leur groupe de sceptiques accumulent des prix

Une série ARD a remporté un grand succès lors de la cérémonie des German Television Awards, laissant une impression indélébile chez les jurés. Le duo Joko Winterscheidt et Klaas Heufer-Umlauf a également remporté un trophée. Cependant, seul l'un d'eux était présent - pour une raison intrigante.

La série dramatique "The Skeptics" d'ARD a remporté de nombreux German Television Awards. Mercredi soir à Cologne, l'acteur Aaron Altaras a été reconnu comme meilleur acteur, tandis que Sunnyi Melles a été nommée meilleure actrice. La production entière a été acclamée comme meilleure série dramatique. "Dans 'The Skeptics', il est question de famille, car c'est tout ce que nous avons", a expliqué Altaras en tenant le trophée - un hommage à sa famille. Les créateurs ont également laissé entendre qu'une suite était en préparation.

La mini-série déjantée tourne autour d'une famille juive qui possède une épicerie fine et un restaurant à Francfort. Les spectateurs sont plongés dans un tourbillon de langues, telles que l'allemand, le yiddish et l'anglais. En avril, la production a remporté le prix de la "meilleure série" au Festival international de la série à Cannes. Mardi, "The Skeptics" avait déjà remporté le prix de la "meilleure fiction" aux German Television Awards.

La production ZDF "Laissez-vous regarder !" avec Jan Böhmermann en tant qu'hôte a remporté le prix de la meilleure émission de divertissement. "C'est très gratifiant de finally recevoir un prix pour une émission que tout le monde peut apprécier", a déclaré le quadragénaire. L'hôte a déjà remporté plusieurs prix télévisés. Il est devenu célèbre grâce à son émission "ZDF Magazin Royale", où il mélange avec brio la satire mordante et le journalisme. Le format RTL "The Traitors - Trust No One!" a remporté la catégorie "Meilleure émission de divertissement en réalité".

Une aventure de 24 heures célébrée

"Hamas Assault on the Festival - The Desert Rave Survivors" (arte/ZDF) a été honoré comme meilleur documentaire, et l'émission "Maischberger" (ARD/WDR) a remporté le prix de la meilleure émission d'information. "I am here! Margot Friedländer" (ZDF) a été acclamée comme "Meilleur film/mini-série télévisée". La survivante de l'Holocauste Margot Friedländer, âgée de plus d'un siècle, s'est adressée directement au public dans un clip, lançant un avertissement urgent : "La démocratie doit être préservée".

Pour les comiques Joko Winterscheidt et Klaas Heufer-Umlauf, leur projet de 24 heures "24 Hours with Joko & Klaas" s'est avéré être un succès. Dans ce format, les présentateurs ont pris le contrôle de la grille de ProSieben pour une journée. Ils ont présenté une nouvelle émission en prime time et ont même présenté une scène inhabituelle de troupeaux d'antilopes buvant dans le désert du Namib. En conséquence, ils ont remporté le prix de la meilleure performance individuelle en animation de divertissement.

Heufer-Umlauf a reçu le prix à la place de Winterscheidt, absent. "Je vais être franc : Joko est à l'Oktoberfest aujourd'hui", a déclaré le présentateur sans détours. Il a salué son collègue. "Juste pour que tout le monde soit clair sur ce que je dis", a-t-il ajouté.

Le German Television Award est sponsorisé par ARD, RTL, Sat.1, ZDF et Deutsche Telekom et est décerné depuis 1999. Les fournisseurs de streaming Disney+, Netflix et Prime Video servent de partenaires. Cette année, WDR a mené la charge pour ARD.

Mercredi soir, un grand gala télévisé a eu lieu. La veille, certains prix ont déjà été décernés lors d'un événement plus petit intitulé "Night of Creatives".

