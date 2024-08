"Les combats répétés des fans" conduisent le sponsor principal au bord de la ruine.

Le logo d'un fabricant de boissons orne le maillot de FC Hansa Rostock. Cependant, la société ne souhaite plus avoir affaire avec le club de football de troisième division et met fin au contrat. La raison invoquée est le comportement incorrect des supporters. Mais le club ne l'accepte pas.

Le principal sponsor, Splendid Drinks, s'est exprimé pour la première fois au sujet de la résiliation de son contrat avec FC Hansa Rostock et a confirmé que "des émeutes répétées de supporters" étaient la raison de cette décision.

"Malheureusement, des incidents répétés dans l'environnement des supporters du club Hansa Rostock ont conduit à ce que la partenariat avec le club ait un impact négatif sur la perception de notre entreprise", peut-on lire dans un communiqué de la société de boissons. "Par conséquent, nous avons jugé nécessaire de prendre des mesures pour protéger l'intégrité et l'image positive de notre entreprise et de la marque 28 Black."

Splendid Drinks a promu sa boisson énergisante "28 Black" sur les maillots de FC Hansa depuis 2022. Selon le journal "Ostsee-Zeitung", le contrat de parrainage, valable jusqu'en 2025 et valable également pour les deuxième et troisième ligues, a été résilié. Selon le journal, la société a déjà cessé de payer le club et de nombreuses mesures publicitaires. Le logo de la boisson énergisante restera sur les maillots.

Hansa Rostock se défend contre la résiliation

FC Hansa a confirmé après la publication du rapport de "Ostsee-Zeitung" que son principal sponsor souhaite mettre fin à la coopération de manière anticipée. Cependant, le club de Rostock a fait référence à une "clarification juridique en cours" de l'affaire. Le club a également réagi à la déclaration de la société et a déclaré : "La résiliation déclarée par Splendid Drinks AG a été régulièrement contestée par nous avec toute la clarté. Elle est dépourvue de toute base."

Le club argue qu'il ne peut être tenu responsable du comportement de tiers. "Avec la DFB, la DFL et les autorités, nous faisons de notre mieux pour prévenir le comportement incorrect d'individus. Cependant, il est également clair que ce comportement ne peut être attribué à FC Hansa Rostock et ne constitue pas une raison pour la résiliation anticipée du contrat", a déclaré le club de troisième division dans son explication.

