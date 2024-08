- Les combats dans la région de Koursk <unk> Kiev exerce une pression sur Moscou

Russie Attaquée par l'Ukraine, Moscou sous pression avec une offensive sur le territoire russe

L'Ukraine, sous attaque de la Russie, met la pression sur Moscou en lançant une offensive avec ses troupes sur le territoire russe. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la région de Koursk en raison des bombardements par des roquettes, des drones et de l'artillerie. Le gouverneur de la région, Alexei Smirnov, a décrit la situation comme étant difficile. Un bâtiment résidentiel dans la capitale régionale de Koursk a été touché par les débris d'une roquette ukrainienne, blessant au moins 15 personnes, selon les autorités. Les forces militaires russes ont reçu des renforts pour repousser les troupes ukrainiennes, a rapporté le ministère de la Défense.

Selon le ministère russe de la Défense civile, plusieurs villes frontalières ont été évacuées, avec 76 000 personnes déplacées vers d'autres régions. La situation dans la région de Koursk est confuse, les autorités appelant à la calme et exhortant les gens à rester calmes. Des sirènes d'alerte aérienne ont été entendues dans de nombreux endroits, comme le montrent des vidéos officielles de la région.

Des experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) estiment que l'avancée de l'Ukraine a ralenti en raison de la concentration de troupes russes. Cependant, les forces ukrainiennes ont maintenu les positions précédemment rapportées près de la frontière et ont avancé dans certains endroits, selon l'institut, citant des blogueurs militaires russes et l'analyse de données géospatiales de vidéos publiées.

La Russie continue ses attaques contre l'Ukraine – des morts près de Kyiv

Malgré les combats sur son propre territoire, la Russie continue sa guerre agressive contre l'Ukraine avec une férocité inébranlée depuis près de deux ans et demi. Dans une nouvelle frappe aérienne près de Kyiv, un enfant de quatre ans et son père ont été tués, et un garçon de douze ans a été blessé, selon les autorités. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a condamné cette nouvelle "acte de terreur délibéré" et a déclaré qu'il était en cours d'investigation si l'attaque avait été menée avec une roquette nord-coréenne cette fois.

Zelenskyy a déploré que la Russie avait tiré 30 roquettes et 800 bombes guidées sur l'Ukraine rien que la semaine dernière. Bien que l'Ukraine soit reconnaissante de l'aide occidentale pour la défense aérienne, "pour vraiment arrêter la terreur russe, nous avons besoin non seulement d'un système de défense aérienne complet qui protège toutes nos villes et communautés, mais aussi de décisions fortes de nos partenaires - des décisions qui lèvent les restrictions sur nos actions défensives", a déclaré Zelenskyy.

Zelenskyy: Les partenaires occidentaux doivent lever les restrictions sur les armes

L'Ukraine espère que ses alliés occidentaux autoriseront prochainement l'utilisation de missiles à plus longue portée contre le territoire russe, pour lesquels des restrictions s'appliquent actuellement. Zelenskyy attend des décisions correspondantes des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Si l'Ukraine pouvait utiliser des missiles à plus longue portée sans restriction, Zelenskyy a déclaré que la guerre prendrait fin. Récemment, le pays a Significativement étendu ses attaques contre la Russie grâce à la production de drones et de missiles.

Kyiv: Détruire l'infrastructure militaire russe

L'Ukraine veut détruire définitivement l'infrastructure militaire russe pour mettre fin au meurtre de civils. Pour mettre fin aux morts, il est nécessaire de priver la Russie de sa capacité à tuer, a déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak. "Il est nécessaire de détruire son infrastructure militaire car l'ennemi n'accepte pas d'autres arguments", a déclaré Yermak au sujet de l'agression russe.

Zelenskyy veut mettre la pression sur la Russie avec l'offensive de Koursk.

Après des jours seulement à aborder indirectement l'offensive de Koursk et à dire que le pays voisin devrait maintenant ressentir la guerre, le président Selenskyj s'est exprimé directement à ce sujet le week-end dernier. Il avait été régulièrement informé par le Commandant suprême Olexander Syrskyj de l'avancement de la guerre sur le territoire de l'agresseur. Il a remercié les soldats qui ont rendu cela possible. En même temps, il a annoncé une initiative pour priver Moscou de sa dernière influence en Ukraine. Un mouvement prévu à court terme est l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne, que Selenskyj considère comme infiltrée par des agents russes. L'Église nie tout lien avec le Patriarcat de Moscou.

Les experts : la Russie minimise la gravité de la situation à Koursk

Selon des experts militaires de l'ISW, le Kremlin minimise la gravité de l'offensive de Koursk. La région frontalière avec l'Ukraine a été désignée comme zone d'opérations anti-terroristes, et non comme zone de guerre, apparemment pour éviter la panique, selon l'analyse. Le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, évite de déclarer l'état de guerre en raison de ses craintes pour la stabilité du pays.

La Russie a déclaré les régions frontalières de Koursk, Belgorod et Briansk comme zones d'opérations anti-terroristes dans les premières heures du samedi, donnant aux militaires et à d'autres agences de sécurité des pouvoirs, du personnel, de l'équipement et des ressources considérablement plus importants. Cela est considéré comme un pas vers la mise en place éventuelle de la loi martiale.

La Biélorussie déplace des chars vers la frontière ukrainienne

Suite à l'incursion de l'Ukraine en Russie, la Biélorussie est également en alerte maximale. Le leader Alexander Lukashenko s'est plaint

L'offensive de Koursk a mis davantage la pression sur la Russie, alors que l'Ukraine cherchait à repousser son invasion. La guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine, qui dure presque deux ans et demi, se poursuit sans relâche, entraînant la mort de civils innocents.

