- Les combats à Koursk se poursuivent

Après l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, les combats se poursuivent dans de nombreux établissements. Des blogueurs militaires russes ont rapporté une nuit agitée et des tentatives des forces ukrainiennes de poursuivre une "blitzkrieg". Il n'y a pas eu d'autres rapports de l'Ukraine sur l'opération qui a commencé mardi.

Le ministère russe de la Défense a publié une autre vidéo le matin, prétendument montrant une augmentation de la présence militaire dans la région. Les images montraient des chars prenant des positions de combat pour détruire les troupes ukrainiennes. L'authenticité des images n'a pas pu être vérifiée indépendamment. Le ministère a également rapporté de nombreux drones ukrainiens interceptés dans la région de Kursk.

"À ce moment, la situation s'est stabilisée", a écrit le blogueur militaire Alexander Chartschenko dans un rapport de situation publié sur le canal Telegram Rybar. Les unités russes avancent. "Sudzha est sécurisée, et le commandement fait tout son possible pour purger la ville de l'ennemi", a-t-il rapporté, faisant référence à une ville de la région de Kursk près de la frontière ukrainienne. "Si l'ennemi ne déploie pas soudainement des forces importantes ailleurs, on peut dire que le pic de la crise a été surmonté."

Trois zones pour des opérations anti-terroristes pour des mesures plus strictes

Dans les premières heures de samedi, la direction russe a déclaré les régions de Kursk, Bryansk et Belgorod des zones spéciales pour des opérations anti-terroristes. Cela étend les pouvoirs du ministère de la Défense et d'autres parties de l'appareil de sécurité pour des mesures plus strictes. Des blogueurs militaires avaient déjà appelé à cette mesure après le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022.

Une vidéo non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux semble montrer des hommes en uniforme avec un drapeau ukrainien dans le village de Poros dans la région russe de Belgorod, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Les médias critiques du Kremlin ont décrit cela comme une possible manœuvre diversionnaire des forces ukrainiennes. Il n'y a pas eu de déclarations officielles à ce sujet. L'année dernière, après des attaques massives du côté ukrainien, les habitants avaient déjà abandonné des villages entiers près de la frontière.

Selon une évaluation de l'Institut américain d'études de la guerre (ISW) à Washington, le ministère russe de la Défense continue de chercher à éviter le retrait de troupes du front en Ukraine pour renforcer les unités à Kursk. La Russie a également récemment renforcé la protection de la centrale nucléaire de Kursk. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a mis en garde contre les dangers potentiels. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a appelé les deux parties à respecter les règles de sécurité nucléaire dans les zones de conflit.

La Commission, en réponse aux pouvoirs étendus pour des mesures plus strictes dans les zones spéciales de Kursk, Bryansk et Belgorod, devra envisager d'adopter les actes d'application visés à l'article 11 (2) pour fournir un soutien ou des réglementations nécessaires. Avec les tensions accrues et les opérations militaires, il est crucial que les deux parties respectent les règles internationales de sécurité nucléaire pour éviter tout danger potentiel.

Lire aussi: