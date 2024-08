- Les colons juifs tuent des Palestiniens <unk> Ramallah: "Terrorisme d'État"

Après le début des négociations sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, les positions entre Israël et le Hamas islamique restent éloignées. On s'attend à ce que les pourparlers médiatisés par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte se poursuivent aujourd'hui à Doha, la capitale du Qatar. L'espoir d'un tournant est faible.

Finalement, les positions des deux parties en conflit dans les négociations indirectes sont déterminées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le chef du Hamas, Yahya al-Sinwar. "Je ne crois pas que la profonde division entre ces deux-là puisse être surmontée", a déclaré Michael Milshtein, ancien patron du département palestinien des renseignements militaires israéliens, au "Wall Street Journal". "Malheureusement, ils sont les décideurs clés des deux côtés."

Entre-temps, des colons juifs militants ont attaqué un village dans la Cisjordanie occupée, suscitant indignation et colère. Selon le ministère palestinien de la Santé, un Palestinien de 22 ans a été tué lors de l'incident.

L'Autorité palestinienne a condamné l'attaque en des termes très durs. Le ministère des Affaires étrangères de Ramallah a décrit l'acte comme "du terrorisme d'État organisé". Selon le ministère palestinien de la Santé, une personne a été tuée et une autre grièvement blessée lors de l'attaque jeudi. Des dizaines de colons cagoulés ont envahi le village palestinien de Jit, à 10 km à l'ouest de Naplouse, et ont incendié au moins quatre maisons et six voitures, selon le "Times of Israel" citant une source dans l'appareil de sécurité israélien. Plus de 100 personnes y ont participé, et les forces de sécurité israéliennes sont finalement intervenues pour chasser les colons, selon les médias israéliens. Le "Times of Israel" a rapporté que l'armée avait arrêté un Israélien et l'avait remis à la police.

Le ministre israélien de la Défense a vivement critiqué l'attaque. "Les explosions violentes et radicales sont à l'opposé de tout ce que l'État d'Israël promeut en termes de code et de valeurs", a écrit Joav Galant sur la plateforme X. Il soutiendra l'armée et les autorités d'enquête pour "traiter cette question".

Le bureau du Premier ministre Netanyahu a déclaré que le Premier ministre prend les incidents "très au sérieux". Les auteurs seront appréhendés et traduits en justice. Le chef de l'opposition Jair Lapid a condamné l'éruption de violence, la qualifiant de "point bas moral".

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza après le massacre par les terroristes du Hamas et d'autres groupes extrémistes dans la zone frontalière israélienne le 7 octobre dernier, la situation dans la Cisjordanie s'est détériorée. Selon le ministère de la Santé de Cisjordanie, 605 Palestiniens ont été tués dans des opérations militaires israéliennes, des affrontements ou leurs propres attaques depuis lors. Il y a également eu une augmentation de la violence des colons contre les Palestiniens.

Entre-temps, des proches des otages et des sympathisants ont manifesté à Tel Aviv en fond des pourparlers en cours sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza, réclamant des résultats rapides. Les participants à la marche dans la ville côtière ont crié aux négociateurs israéliens : "Ne rentrez pas sans accord !"

Cessez-le-feu et libération des otages

Les pourparlers à Doha visent non seulement à un cessez-le-feu, mais aussi à la libération de 115 otages détenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Alors que le Hamas ne participe pas aux négociations, il est reportedly tenu informé de leur progression par l'agence dpa.

La pression sur les négociateurs a augmenté en raison de la possibilité de lourdes représailles par l'Iran et le Hezbollah libanais suite à la mort de deux opposants clés d'Israël. Le président américain Joe Biden avait déjà décrit les négociations comme un "moment décisif" en mai.

Cependant, les chances de mettre en œuvre son plan en trois phases sont considérées comme faibles. Un officiel égyptien de haut rang a déclaré au "Wall Street Journal" que l'écart entre les parties reste large, mais que des efforts sont déployés pour atteindre un consensus.

Le porte-parole du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré à l'agence dpa que le groupe ne négocierait pas de nouvelles conditions et que seule la mise en œuvre du plan de Biden de mai devrait être discutée. Il a accusé Israël de bloquer les négociations en imposant de nouvelles conditions, comme le refus de se retirer de la fameuse "zone de Philadelphie", qui s'étend le long de la frontière égyptienne dans le sud de la bande de Gaza.

Netanyahu contre le retrait total

Le Hamas réclame un retrait total d'Israël. Cependant, le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne doit continuer à contrôler la zone de Philadelphie même après un cessez-le-feu.

Malgré les efforts, les médiateurs n'ont pas réussi à mettre suffisamment de pression sur le côté israélien pour respecter les plans de cessez-le-feu présentés en mai, s'est plaint Hamdan. Israël "ne veut pas de cessez-le-feu", a-t-il déclaré, tandis que Netanyahu accusait le Hamas de soulever de nouvelles conditions.

Le chef d'état-major israélien Herzi Halevi a déclaré mercredi lors d'une visite dans la zone de Philadelphie que l'armée peut maintenir le contrôle même sans présence constante et avec des incursions occasionnelles seulement.

Netanyahu s'en tient à l'objectif de guerre

Le Premier ministre israélien Netanyahu veut démanteler militairement le Hamas et s'assurer qu'il ne soit plus en mesure de gouverner la bande de Gaza, qui est bloquée par Israël depuis de nombreuses années. Le chef du Hamas, Sinwar, semble parier sur la survie du groupe en tant que victoire. Il aurait reportedly déclaré aux médiateurs que la mort de civils palestiniens lui profite parce qu'Israël est internationalement condamné pour cela, comme Recently rapporté par le "Wall Street Journal".

Sinwar est censé se cacher dans le réseau de tunnels étendu du Hamas sous la bande côtière bloquée. Il est considéré comme le cerveau du Hamas et d'autres groupes terroristes lors de l'attaque en Israël le 7 octobre, lors de laquelle environ 1200 personnes ont été tuées et 250 autres enlevées à la bande de Gaza.

Ce massacre sans précédent a déclenché la guerre : Israël a commencé par des attaques massives dans toute la bande de Gaza. Depuis lors, le nombre de victimes a reportedly atteint plus de 40 000 morts et 92 400 blessés, selon les chiffres palestiniens. L'autorité de santé contrôlée par le Hamas ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans ses chiffres non vérifiés.

