- Les collisions de navires ne peuvent pas arrêter complètement les services de ferry

Suite à la collision entre le ferry du Rhin près d'Eich et de Gernsheim et un navire-citerne, il est étonnant que le premier ait continué à fonctionner. Selon un officier de police, le ferry pour véhicules a repris ses traversées régulières sur le Rhin le même samedi, après l'incident. Il semble que le capitaine du ferry ait laissé passer d'autres navires pendant un voyage, mais ait manqué le navire-citerne. Heureusement, aucun décès n'a été signalé lors de la collision. Les deux navires ont subi des dommages à leur matériel, mais leur flottabilité est restée intacte. Le ferry pour voitures a arrêté momentanément ses opérations. Au moment de l'incident, il y avait trois voitures à bord transportant au total six personnes. L'ampleur exacte des dommages n'était pas immédiatement connue.

Le ferry pour voitures, bien qu'il provienne de Hesse, a réussi à poursuivre ses opérations sur le Rhin après l'incident. Plus tard dans la journée, un rapport a été soumis aux autorités de Hesse, détaillant les événements entourant la collision.

