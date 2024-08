- Les collectivités locales de Sylter soutiennent la sélection des cornichons

Environ quatre semaines après le lancement d'une procédure de révocation contre le maire de la municipalité de Sylt, Nikolas Häckel, les maires des quatre autres municipalités ont également pris publiquement position en faveur de sa révocation. "M. Häckel a eu neuf ans pour créer des structures claires, mais cette 'administration de base' n'est toujours pas visible", écrivent les quatre maires des municipalités de List, Kampen, Wenningstedt-Braderup et Hörnum. Ils se réjouissent de l'initiative prise par la municipalité de Sylt pour lancer une procédure de révocation. Previously, the "Sylter Rundschau" had reported on this.

Dans leur lettre, ils appellent les citoyens de l'île de la mer du Nord à voter le 29 septembre pour "libérer la voie pour un nouveau rendez-vous de ce poste crucial pour l'île."

Critique de la direction de Häckel sur Sylt

Les discussions avec le chef de l'administration de l'île dans le passé avaient été infructueuses, selon la maire de Kampen, Stefanie Böhm, et les trois maires Ronald Benck (List), Udo Hanrieder (Hörnum) et Kai Müller (Wenningstedt-Braderup). Ils citent l'absence de plans budgétaires sur l'île touristique, pour laquelle ils rendent partly Häckel responsable : "La construction de logements pour les insulaires progresse lentement, nos routes ne peuvent pas être rénovées, l'extension des pistes cyclables est au point mort, et le port de Hörnum se détériore de plus en plus." Récemment, ni appartements ni aires de jeux n'ont pu être construits.

Relation de confiance perturbée

De plus, les structures au sein de l'administration faisaient défaut ou étaient opaques. "La compréhension de base de qui est responsable de quelles tâches et où se situent les responsabilités est largement absente." Häckel ne remplit pas son devoir d'administrateur de l'île. Les tentatives de communication, y compris le coaching, avaient échoué car elles étaient "régulièrement interrompues par le directeur de l'administration."

"We see no possibility left to heal the disturbed relationship of trust between us, the local authorities, and the administrative director," it says in the letters.

Häckel n'est pas seulement le maire de la municipalité de Sylt, mais aussi le chef de l'administration de l'île et donc responsable de l'administration des municipalités appartenant à l'Amt Landschaft Sylt - à savoir List, Kampen, Wenningstedt-Braderup et Hörnum.

Les citoyens votent le 29 septembre

Le 18 juillet, les représentants municipaux ont voté dans la mairie de Westerland en faveur d'une procédure de révocation contre le maire de la municipalité de Sylt. Les citoyens de la municipalité de Sylt décideront eux-mêmes de la révocation le 29 septembre.

Häckel est en congé de maladie depuis février. En été 2023, le quinquagénaire n'a pas pu remplir ses fonctions pendant plusieurs semaines - il était en congé de maladie en raison d'une maladie mentale due au stress, a annoncé la municipalité de Sylt sur son site web à l'époque.

À la fin juin, il a été annoncé que le maire de Sylt à temps plein souhaite reprendre son poste à la mairie de Westerland despite his illness. Häckel dirige l'administration sur l'île de la mer du Nord depuis 2015. Il est actuellement remplacé par son adjoint, Carsten Kerkamm (CDU).

