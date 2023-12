Les clubs de Premier League ne libéreront pas leurs joueurs pour les matchs internationaux dans les pays figurant sur la liste rouge du Royaume-Uni

Selon les directives du gouvernement britannique, toute personne revenant d'un pays figurant sur la liste rouge doit être mise en quarantaine pendant 10 jours complets, ce qui signifie que les joueurs pourraient manquer plusieurs matchs de leur club.

Selon la Premier League, ces mesures de quarantaine s'appliqueraient à environ 60 joueurs de 19 clubs qui doivent se rendre dans 26 pays figurant sur la liste rouge.

L'Argentine, le Brésil et l'Égypte font partie des pays figurant actuellement sur la liste rouge du Royaume-Uni, ce qui signifie que des joueurs vedettes comme Mohamed Salah et Alisson de Liverpool, ainsi que Gabriel Jesus et Ederson de Manchester City, sont concernés.

Lundi, la Fédération égyptienne de football a déclaré avoir reçu une lettre de Liverpool expliquant que Salah ne serait pas disponible pour le match de qualification de l'Égypte pour la Coupe du monde au Caire contre l'Angola le 2 septembre.

La décision des clubs, que la Premier League dit "soutenir fermement", fait suite à la décision de l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, de ne pas étendre son exception de libération temporaire pour les joueurs devant être mis en quarantaine à leur retour d'une mission internationale.

Dans un communiqué, la Premier League a déclaré que "des discussions approfondies ont eu lieu avec la FA et le gouvernement pour trouver une solution", mais qu'"aucune exemption n'a été accordée".

"Les clubs de Premier League ont toujours soutenu le désir de leurs joueurs de représenter leur pays - c'est une question de fierté pour toutes les personnes concernées", a déclaré Richard Masters, directeur général de la Premier League.

"Cependant, les clubs ont conclu à contrecœur, mais à juste titre, qu'il serait tout à fait déraisonnable de libérer des joueurs dans ces nouvelles circonstances.

"Les exigences en matière de quarantaine signifient que le bien-être et la condition physique des joueurs seront considérablement affectés. Nous comprenons les défis qui existent dans le calendrier des matches internationaux et restons ouverts à des solutions réalisables".

La Premier League a expliqué que si un joueur était contraint de rester en quarantaine pendant 10 jours, son bien-être et sa condition physique seraient "considérablement affectés" et qu'il ne serait "pas disponible pour préparer et disputer deux journées de Premier League, une journée de compétition de clubs de l'UEFA et le troisième tour de l'EFL Cup".

La Liga espagnole a également indiqué qu'elle soutiendrait les clubs qui refusent de libérer leurs joueurs pour les qualifications sud-américaines.

"Pour l'instant, 25 joueurs de 13 clubs différents sont concernés, un nombre qui pourrait être augmenté lorsque les appels de l'Équateur et du Venezuela seront annoncés", a déclaré La Liga dans un communiqué.

"La fédération espagnole comprend que le calendrier mondial ne peut et ne doit pas être modifié de cette manière, surtout s'il existe des solutions alternatives.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la libération des joueurs pour les prochaines rencontres internationales était "une question de grande urgence et de grande importance".

"J'en appelle à la solidarité de toutes les associations membres, de toutes les ligues et de tous les clubs pour faire ce qui est à la fois juste et équitable pour le football mondial", a déclaré M. Infantino dans un communiqué.

"Un grand nombre des meilleurs joueurs du monde évoluent dans des championnats en Angleterre et en Espagne, et nous pensons que ces pays partagent également la responsabilité de préserver et de protéger l'intégrité sportive des compétitions dans le monde entier.

"En ce qui concerne les restrictions de quarantaine en Angleterre pour les joueurs revenant de pays figurant sur la liste rouge, j'ai écrit au Premier ministre Boris Johnson pour lui demander le soutien nécessaire, en particulier pour que les joueurs ne soient pas privés de la possibilité de représenter leur pays lors des matches de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA, qui est l'un des plus grands honneurs pour un footballeur professionnel. J'ai suggéré qu'une approche similaire à celle adoptée par le gouvernement britannique pour les phases finales de l'EURO 2020 soit mise en œuvre pour les prochains matches internationaux."

La FIFA a également annoncé récemment qu'elle prolongeait la pause internationale de deux jours pour les équipes d'Amérique du Sud afin de leur permettre de rattraper leur retard dans les éliminatoires de la Coupe du monde.

La Premier League a exprimé son "mécontentement" face à cette décision, estimant qu'elle "impose des obligations internationales supplémentaires aux joueurs de cette région, au détriment de leur disponibilité pour représenter leurs clubs". La FIFA a été invitée à travailler avec toutes les parties prenantes pour s'assurer qu'une conclusion acceptable puisse être trouvée sur cette question".

