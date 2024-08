Les clients n'ont pas cessé de dépenser, les entreprises ont cessé de servir.

When les consommateurs décident qu'ils ont atteint la limite de la valeur qu'ils peuvent tirer des choses qu'ils achètent habituellement, les dirigeants d'entreprise ont tendance à le voir avec alarme - un signe que les gens n'ont pas l'argent pour dépenser et donc qu'une récession se profile à l'horizon.

Mais que se passe-t-il si ces consommateurs se comportent simplement comme des traders et cherchent de la valeur ailleurs ?

Sur les appels de résultats ces dernières semaines, les dirigeants ont déploré le « retrait » des clients. Les ventes de McDonald's et de Starbucks ont diminué, il doit donc y avoir une véritable réduction de la dépense. En plus de cela, moins de personnes réservent des Airbnb, et les familles sautent les voyages à Disneyland.

L'horreur ! Tout le monde vend, nous devons nous diriger vers un cliff économique !

Bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe vraiment.

L'économie américaine est toujours assez solide, avec un taux de croissance annuelisé proche de 3% au dernier trimestre. Le taux de création d'emplois ralentit, et le taux de chômage a augmenté plus rapidement qu'attendu en juillet. Cependant, il y a 6 millions d'Américains de plus qui travaillent maintenant par rapport à avant la pandémie, et les salaires sont supérieurs à l'inflation.

Bien que tout retrait des dépenses puisse être un signe inquiétant pour l'économie américaine - une machine alimentée principalement par les gens qui achètent des choses - il est important de prendre du recul avant de paniquer.

McD’s vs. Texas Roadhouse

Oui, nous achetons moins de Big Macs et de lattes à 7 dollars. Mais ce n'est pas comme si les Américains avaient cessé d'aller au restaurant - ils sont simplement un peu plus sélectifs lorsqu'ils le font.

En fait, comme je l'ai écrit le mois dernier, de nombreux Américains sont toujours disposés à dépenser, ils ne veulent simplement pas payer les prix de Texas Roadhouse pour de la nourriture McDonald's qu'ils commandent en appuyant sur des boutons sur un kiosque et mangent dans leur voiture.

Au lieu de cela, ils vont chez Texas Roadhouse, où ils peuvent s'asseoir et avoir un service avec leur repas. Ou ils passent chez Chipotle, qui a vu ses ventes augmenter de 11% au dernier trimestre dans les magasins ouverts depuis au moins un an.

L'industrie du voyage voit également la demande se tendre, mais elle se tend par rapport à la forte augmentation qu'elle a connue lors du levée des restrictions Covid. À cette époque, les Américains étaient gavés d'économies et compensaient un an d'aventures manquées.

Aujourd'hui, les économies de l'époque de la pandémie ont disparu, ainsi que le désir de sortir de la maison à tout prix.

Cela explique en partie le pessimisme dans l'industrie du voyage.

Le problème des parcs Disney

L'action Airbnb a chuté de plus de 13 % mercredi après avoir publié des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes et avoir prévenu que d'autres difficultés étaient à venir.

Oui, nous réservons moins d'Airbnb. Et cela peut refléter un véritable retrait des clients, en particulier chez les voyageurs à faible revenu qui peuvent opter pour rester chez eux. En même temps, les voyageurs qui se souviennent d'une époque où les Airbnb étaient régulièrement moins chers que les hôtels ont été découragés par les frais de nettoyage et de service du site de location de maisons.

Les chaînes hôtelières ne voient pas tout à fait la même morosité.

« Nous nous attendons à ce que les taux de croissance année après année se modèrent, mais nous sommes significativement au-dessus des niveaux d'avant la pandémie et nous ne voyons pas de signes que les consommateurs réduisent leur voyage loisir », a déclaré le PDG de Hyatt, Mark Hoplamazian, aux investisseurs lors d'un appel de résultats cette semaine.

Marriott a battu les attentes du deuxième trimestre, et son PDG a déclaré que la demande forte devrait se poursuivre.

Disney a également surpris les investisseurs en révélant une faiblesse inattendue dans son activité parcs à thème - un moteur de revenus clé pour l'entreprise - en citant « une modération de la demande des consommateurs ».

« Le consommateur à faible revenu ressent un peu de stress. Le consommateur à haut revenu voyage à l'international », a déclaré le directeur financier de Disney, Hugh Johnston, lors d'un appel de résultats.

Les visiteurs et les agents de voyage disent que l'endroit qui se fait appeler le « plus heureux des lieux sur Terre » est devenu plus difficile à naviguer que jamais en raison du nombre étourdissant d'offres proposées.

« Il faut presque un doctorat pour planifier un voyage à Disney World maintenant - ils l'ont rendu si, si compliqué », a déclaré Pete Werner, qui dirige Dreams Unlimited Travel, l'an dernier.

Les problèmes de Disney dans ses parcs ne sont pas nouveaux. Depuis des années, les fans se plaignent des prix exorbitants pour l'entrée et des frais pour la nourriture et les boissons (et les nombreux autres avantages) une fois à l'intérieur du parc. Mais ce n'est pas seulement le prix qui a découragé les gens de Disney - c'est l'expérience.

« La magie a disparu », a commenté récemment un lecteur de CNN. « Ils ont monétisé chaque expérience, et tout le monde se promène en regardant anxieusement leur téléphone pour programmer chaque aventure ... Nous avons terminé pour ces raisons, pas parce que nous ne voyageons pas, ou que nous ne pouvons pas nous le permettre. »

Selon Bloomberg, tous ces suppléments ont fait grimper le coût d'un séjour typique d'une semaine pour une famille de quatre personnes à 25 000 dollars, ou même 40 000 dollars pour une expérience de haut niveau.

À ces prix, vous pouvez emmener les enfants... presque partout.

Un porte-parole de Disney a refusé de commenter en dehors de l'appel de résultats.

En résumé : lorsque les dirigeants d'entreprise se plaignent du retrait des clients, méfiez-vous du messager. Les dirigeants ne voudraient pas admettre publiquement que leurs clients n'aiment simplement plus leurs produits, qui sont devenus plus chers avecvirtuellement aucune valeur ajoutée ces dernières années. Ils ne voudraient certainly pas dire aux actionnaires que la raison pour laquelle la demande est molle est que même la version de base de ce qu'ils vendent ne vaut plus la peine de perdre du temps.

