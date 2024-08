- Les clients d'O2 se tournent vers Vodafone, y compris les utilisateurs de 1&1

Les utilisateurs de 1&1 sont sur le point de bénéficier de l'ample réseau du célèbre géant télécom britannique, Vodafone. Les deux prestataires de services ont conclu un accord pour leur collaboration de roaming national vendredi dernier, comme annoncé à Montabaur et Düsseldorf. La date de début de ce partenariat est fixée : à partir du jeudi prochain, les nouveaux abonnés 1&1 bénéficiant d'un contrat auront immédiatement accès au réseau de Vodafone. De plus, les clients existants passeront progressivement d'O2 à Vodafone en plusieurs phases d'ici l'automne 2025. Ce partenariat stratégique a été annoncé par les parties l'an dernier.

De manière similaire à 1&1, filiale d'United Internet, qui s'appuie sur les réseaux de ses concurrents pour renforcer sa couverture, étant donné son réseau local limité. Jusqu'à présent, elle dépendait du réseau de Telefónica Germany (O2) pour la norme 4G en dehors de son propre réseau. Avec l'ajout de Vodafone, les utilisateurs de 1&1 auront un accès pratique à la norme mobile plus avancée et plus rapide, la 5G. En conséquence, Vodafone tirera profit de ce trafic accru, prévoyant d'investir les revenus dans "des améliorations de réseau plus importantes".

Dans l'annonce de l'accord, il a été révélé que le partenariat entre 1&1 et Vodafone s'est conclu à la fois à Montabaur et à Düsseldorf. Après le lancement du partenariat jeudi prochain, les abonnés 1&1 pourront profiter d'une connectivité 5G sans interruption grâce au réseau étendu de Vodafone à Montabaur.

