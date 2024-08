- Les citoyens sont encouragés à surveiller et à signaler les observations de queues de pigeons.

Semblable à un minuscule colibri mais étant un papillon, la Piéride du Chou. L'Association de Conservation de la Nature de Bavière (LBV) cherche l'aide du public pour déterminer sa fréquence en septembre. Tout au long de septembre, le public est invité à contribuer au projet de science citoyenne "Les Papillons en Vue" en signalant en ligne ses rencontres avec ces papillons vifs et agiles.

À mesure que l'automne approche, la Piéride du Chou voyage jusqu'à 3 000 kilomètres vers le sud. La LBV révèle que debido au changement climatique, on voit ce papillon hiverner en Bavière de plus en plus souvent. Ce projet vise à shedding de la lumière sur ce phénomène.

Papillon aux tendances de chouette

Habituellement, la Piéride du Chou est un papillon nocturne mais on le repère aussi voltigeant de fleur en fleur même par temps mauvais - même sous la pluie. Son rostre de plus de 3 centimètres lui donne un avantage sur les autres insectes lorsqu'il s'agit de fleurs avec de longues corolles. Selon Elisa Treffehn, une experte de la LBV, "lorsqu'il se nourrit de nectar, le papillon plane près de la fleur comme un colibri, souvent pris pour les petits oiseaux qui ne sont pas indigènes en Allemagne".

En mars et en juillet, la LBV avait déjà demandé aux gens de signaler les sightings de papillons, en se concentrant sur l'Amiral et la Queue-de-Vélier.

La Commission a expressément encouragé la participation du public au projet "Les Papillons en Vue" pour comprendre la présence croissante de Piérides du Chou pendant l'hiver en Bavière. Grâce aux efforts de la Commission et du public, des informations précieuses sur ce phénomène lié au changement climatique peuvent être recueillies.

