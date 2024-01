Les circuits de tennis suppriment des points de classement à Wimbledon en raison de la décision d'interdire les joueurs russes et biélorusses

Cette année, cependant, les circuits professionnels masculin et féminin, ainsi que la Fédération internationale de tennis (ITF), ont décidé de supprimer les points de classement pour le tournoi du grand chelem.

Les annonces de retrait des points de classement, qui ont été faites séparément vendredi par la Women's Tennis Association (WTA), l'Association of Tennis Professionals (ATP) et l'ITF, font suite à la décision des organisateurs du tournoi d'interdire aux Russes et aux Biélorusses de participer à l'événement de cette année.

"La position que nous adoptons vise à protéger l'égalité des chances que les joueuses de la WTA doivent avoir pour concourir en tant qu'individus", a déclaré Steve Simon, président-directeur général de la WTA. "Si nous n'adoptons pas cette position, nous abandonnons notre principe fondamental et nous permettons à la WTA de devenir un exemple pour soutenir la discrimination basée sur la nationalité dans d'autres événements et dans d'autres régions du monde. La WTA continuera d'appliquer ses règles pour rejeter ce type de discrimination.

"La discrimination par des tournois individuels n'est tout simplement pas viable sur un circuit qui opère dans plus de 30 pays", a déclaré l'ATP dans un communiqué.

"Nous apprécions grandement nos relations de longue date avec Wimbledon et la LTA et nous ne sous-estimons pas les décisions difficiles à prendre pour répondre aux récentes directives du gouvernement britannique. Toutefois, nous notons qu'il s'agissait de conseils informels, et non d'un mandat, qui offrait une option alternative qui aurait laissé la décision entre les mains des joueurs individuels concourant en tant qu'athlètes neutres par le biais d'une déclaration signée. Nos discussions internes avec les joueurs concernés nous ont amenés à conclure que cette option aurait été plus acceptable pour le Tour.

L'ITF, en annonçant qu'elle retirait les points de classement pour les épreuves de Wimbledon pour juniors et pour fauteuils roulants, a déclaré : "Cette décision difficile a été prise en tant que mesure de protection qui maintient le principe de l'accès libre aux compétitions internationales sur la base du mérite et protège l'intégrité des compétitions internationales de tennis de l'ITF. La position de l'ITF reste que les athlètes russes et biélorusses restent éligibles pour participer en tant qu'athlètes neutres".

L'AELTC, qui est une filiale du All England Lawn Tennis and Croquet Club, a déclaré dans un communiqué vendredi qu'elle maintenait sa décision. Les organisateurs de Wimbledon ont déclaré en avril que les Russes et les Biélorusses ne seraient pas autorisés à participer au tournoi de cette année.

"Comme nous l'avons déjà dit, après avoir examiné attentivement une série de facteurs, et tenus d'agir conformément aux directives du gouvernement britannique, nous sommes parvenus à deux conclusions fermes qui ont servi de base à cette décision", indique le communiqué de l'AELTC.

Elle poursuit : "Nous n'étions pas prêts à prendre des mesures susceptibles de mettre en péril la sécurité personnelle des joueurs ou de leurs familles. Nous pensons qu'exiger des déclarations écrites de la part des joueurs individuels - et cela s'appliquerait à tous les joueurs concernés - comme condition d'entrée dans les circonstances très médiatisées de Wimbledon entraînerait un examen minutieux et un risque important.

"En outre, nous ne sommes pas disposés à accepter que le succès ou la participation à Wimbledon soit utilisé au profit de la machine de propagande du régime russe qui, par l'intermédiaire de ses médias d'État étroitement contrôlés, a l'habitude d'utiliser le succès sportif pour soutenir un discours triomphant à l'intention du peuple russe.

"Nous souhaitons donc exprimer notre profonde déception face aux décisions prises par l'ATP, la WTA et l'ITF de supprimer des points de classement pour les Championnats. Nous estimons que ces décisions sont disproportionnées par rapport aux circonstances exceptionnelles et extrêmes de cette situation et à la position dans laquelle nous nous trouvons, et qu'elles sont préjudiciables à tous les joueurs qui concourent sur le circuit.

"Nous étudions nos options et réservons notre position à ce stade. Nous sommes également en discussion avec nos collègues du Grand Chelem.

