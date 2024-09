Les circonstances financières ne justifient pas le soutien aux candidats populistes de droite.

L'économie en Allemagne de l'Est ne suffit pas à expliquer la montée du populisme de droite, affirme l'économiste Reint Gropp. Cela ne signifie pas pour autant que la coalition du "traffic light" n'a pas contribué à la radicalisation par ses politiques économiques, selon Gropp, qui dirige l'Institut Leibniz de recherche économique de Halle.

Depuis longtemps, le monde des affaires et les politiques tirent la sonnette d'alarme. Et leurs craintes semblent se matérialiser : l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), d'extrême droite, est devenue la force principale des élections régionales de Thuringe et n'a été devancée que de peu en Saxe. Quelles conséquences économiques en attend-on ?

Gropp distingue les résultats électoraux de Saxe et de Thuringe. Tandis qu'une coalition de partis démocratiques pourrait obtenir une majorité en Saxe, la formation d'une coalition gouvernementale contre le vainqueur de l'AfD est incertaine en Thuringe. Sur le plan économique, la situation semble délicate.

Quels sont les défis spécifiques que l'économie doit affronter face à l'AfD ?

Le principal problème pour les entreprises de divers secteurs et régions est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, due aux changements démographiques. En substance, chaque année, un grand nombre de personnes prennent leur retraite, tandis que moins de jeunes entrent sur le marché du travail. L'AfD n'a proposé aucune solution à ce problème économique crucial. Au contraire, son refus de soutenir la migration de travail et l'intégration des réfugiés aggrave encore la situation. Ainsi, l'Allemagne pourrait perdre à la fois des personnel essentiel et des investisseurs et entreprises.

Ces préoccupations sont-elles liées uniquement à la perspective de l'AfD au pouvoir en Thuringe, ou de tels développements sont-ils déjà en cours grâce au succès de la droite dans les élections et la domination du discours politique ?

L'influence de l'AfD se fait déjà sentir, malgré l'absence de responsabilité gouvernementale. Elle sert à propulser les autres partis et à faire évoluer leurs positions politiques. Dans des cas comme la Saxe, le ministre-président de la CDU, Michael Kretschmer, a tenu des propos durante la campagne électorale différents de ceux de la majorité de son parti, comme sur le conflit en Ukraine. En général, les partis populistes ont tendance à influencer la politique des partis non populistes.

Le droitisme extrême et la violence ont été présents depuis longtemps dans certaines parties de la Saxe et de la Thuringe. N'y a-t-il pas déjà des exodes anticipés ?

Il est difficile de déterminer empiriquement pourquoi les gens quittent certaines régions ou refusent de déménager. Cependant, je pense qu'après la victoire électorale de l'AfD en Thuringe, nous avons franchi un seuil. Cela envoie un signal aux gens dans des lieux comme les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni que le climat politique peut être défavorable. Au moins en Thuringe, l'effet persuasif de la victoire de l'AfD pourrait inciter de nombreux travailleurs étrangers qualifiés à reconsidérer leurs projets d'installation, ce qui poserait des problèmes.

Outre la migration et la main-d'œuvre qualifiée, y a-t-il d'autres positions de l'AfD sur l'économie qui posent problème ?

Le changement climatique et la réduction des émissions de CO2 seront probablement des sujets importants dans les décennies à venir, en plus des démographies. L'AfD nie l'existence du changement climatique et affirme qu'il n'est pas nécessaire d'agir. Cela réduit la disposition de la population à supporter certains sacrifices qui seront inévitablement nécessaires. Si l'on ne voit que les coûts associés au changement climatique, les coûts de l'adaptation pourraient augmenter et entraver les investissements dans les énergies renouvelables, par exemple, sur le plan local.

L'économie souffre-t-elle non seulement de l'escalade de l'extrémisme de droite, mais aussi de la mécontentement économique de la population comme cause de la montée du populisme, en particulier en Thuringe et en Saxe ?

Si l'on examine la situation actuelle du citoyen moyen de l'Allemagne de l'Est par rapport à il y a 20 ou 25 ans, il n'y a pas de raison apparente de soutenir le populisme de droite. Le chômage de masse a cédé la place à l'emploi à temps plein, et les salaires se rapprochent de ceux de l'Allemagne de l'Ouest.

Pourtant, de nombreux Allemands de l'Est se sentent dépendants ou défavorisés.

Ces personnes se comparent non pas à leur propre progression, mais à une vision idéalisée artificielle de celle des autres. Empiriquement, il y a peu de corrélation entre la situation économique locale et la proportion de ceux qui votent pour les partis de droite. Les conditions économiques locales ne représentent que 2 % à 3 % des votes pour les partis de droite ; en revanche, la relation entre l'information et le vote pour le populisme de droite est forte. Les partisans du populisme de droite ont tendance à se fier disproportionnellement aux réseaux sociaux pour s'informer, ce qui fournit une réalité déformée.

Dans le domaine des réseaux sociaux, les gens sont souvent exposés à des clips d'individus se vantant de travailler seulement deux heures par jour chez eux et de gagner un million d'euros par an. Un habitant de Hoyerswerda voit cela et dit : "Je travaille huit heures ou plus par jour, je paye des impôts, mais je gagne seulement 40 000 euros. Cela me donne l'impression de rester en retrait par rapport à ce groupe fantastique et très réussi." Ce sentiment de mécontentement n'est pas limité à l'Allemagne de l'Est. C'est plutôt un phénomène plus répandu chez les Allemands de l'Ouest. En comparaison, les Allemands de l'Est ont tendance à agir comme la plupart des populations de pays comme la Hongrie, l'Autriche, l'Italie ou la France.

Ce mécontentement économique en Allemagne de l'Est est-il principalement le produit de l'imagination ou des malentendus ?

Le mécontentement naît de comparaisons trompeuses ou exagérées. De nombreux individus, y compris les groupes marginalisés comme les réfugiés ou les bénéficiaires de prestations, croient souvent que l'État leur accorde des avantages injustifiés, alors qu'ils doivent travailler dur pour leurs propres réalisations. Cette perception est loin de la réalité.

Quelles implications cela a-t-il pour la politique économique, pourrait-il contribuer à une stratégie anti-radicalisation ?

Il est difficile de répondre à cette question sans plus de contexte. Cependant, il est possible que des politiques économiques ciblées puissent aider à réduire les inégalités économiques et à améliorer les conditions de vie des citoyens, ce qui pourrait contribuer à réduire le soutien au populisme de droite.

Politique économique à elle seule peut ne pas suffire à contrer la radicalisation. Il est essentiel de cibler les causes fondamentales du mécontentement économique, telles que l'inégalité et le manque d'opportunités. Cependant, il est également crucial de limiter la propagation de fausses informations et de réalités déformées. Aborder ces problèmes peut nécessiter une approche multicouche qui comprend l'éducation, l'alphabétisation médiatique et les efforts pour présenter une représentation plus véridique et équilibrée de la réalité sur diverses plateformes médiatiques.

La politique économique devient moins importante dans ce contexte que certains pourraient le croire. En revanche, une stratégie communiquée et exécutée de manière cohérente, en supposant que la politique économique est très précieuse. Malheureusement, la politique économique inconsistante de la coalition du trafic lumineux a engendré une incertitude généralisée ces derniers temps. Cette incertitude est susceptible de résonner plus fortement chez les individus de l'Est de l'Allemagne, en raison de leurs expériences historiques, et d'exercer ainsi une influence plus forte sur le comportement électoral.

Les décisions spécifiques de politique économique, telles que les subventions généreuses pour des projets industriels individuels, tiennent-elles moins d'importance - plutôt, une stratégie cohérente et clairement communiquée ?

En effet. J'espère que le résultat des élections servira de rappel à la coalition du trafic lumineux à Berlin pour tirer le meilleur parti de l'année écoulée avant l'élection fédérale à venir, afin d'améliorer leur cohérence, leur cohérence et leur réflexion stratégique dans ce domaine, ce qui contribuerait considérablement à la lutte contre le populisme de droite.

Max Borowski et Reint Gropp ont engagé une conversation.

Les défis économiques posés par la position de l'AfD sur la migration de main-d'œuvre qualifiée et l'intégration des réfugiés pourraient avoir des conséquences significatives, potentiellement entraînant la perte d'employés et d'investisseurs essentiels en Allemagne. De plus, le déni de l'AfD concernant le changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de CO2 pourrait entraver les investissements dans les énergies renouvelables et augmenter les coûts de l'adaptation au changement climatique.

Lire aussi: